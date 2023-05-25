https://sputnikarabic.ae/20230525/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-دخلت-مجالها-الجوي-من-لبنان-صورة-1077427861.html
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان... صورة
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان... صورة
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T14:44+0000
2023-05-25T14:44+0000
2023-05-25T14:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مسيرة اجتازت المجال الجوي من داخل لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية.وأضاف الجيش أن منظوماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان... صورة
14:44 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مسيرة اجتازت المجال الجوي من داخل لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية.
وأضاف الجيش أن منظوماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها.