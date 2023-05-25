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https://sputnikarabic.ae/20230525/إيران-تزيح-الستار-عن-صاروخ-باليستي-جديد-يبلغ-مداه-2000-كيلومتر-فيديو-1077413138.html
إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر... فيديو
إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر... فيديو
صرح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر" اليوم الخميس، أنه في سبيل تحسين القدرات... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T07:42+0000
2023-05-25T07:42+0000
العالم
رصد عسكري
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وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".ويبلغ مدى هذا الصاروخ ألفي كيلومتر برأس حربي له قوة تفجيرية عالية للغاية. وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن. وأشار وزير الدفاع إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر... فيديو

07:42 GMT 25.05.2023
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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صرح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر" اليوم الخميس، أنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت إزاحة الستار اليوم عن صاروخ "خيبر" وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.
وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".
ويبلغ مدى هذا الصاروخ ألفي كيلومتر برأس حربي له قوة تفجيرية عالية للغاية.
وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو.
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