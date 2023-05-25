https://sputnikarabic.ae/20230525/ارتفاع-عدد-المصابين-إلى-10-فلسطينيين-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-عقبة-جير-1077408609.html
ارتفاع عدد المصابين إلى 10 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جير
ارتفاع عدد المصابين إلى 10 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جير
ارتفع عدد المصابين من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات اٌسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، مساء أمس الأربعاء، إلى 10 مصابين. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T03:04+0000
2023-05-25T03:04+0000
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وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن "10 شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما اعتقل 12 شابا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم"من جانبه، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة إن "قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا خلال اقتحام المخيم هم: محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان".وسقط المصابون إثر اقتحام قوات إسرائيلية قدرت بنحو خمسين ألية عسكرية المخيم من عدة محاور حيث اندلعت مواجهات بين أهالي المخيم والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي.وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن 50 ألية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر من عدة اتجاهات ومحاور واقتحمت عشرات المنازل وانتشرت على أسطح المنازل وحدات القناصة.وبحسب شاهد العيان، فقد فرضت القوات الإسرائيلية حصارا محكما على المخيم، حيث منعت الدخول إليه أو الخروج منه فضلا عن منع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم لإسعاف الجرحى.وفي وقت سابق، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء الماضي منزل عائلة القتيل الفلسطيني، معتز الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله منفذ عملية في تل أبيب، وسوت المنزل بالأرض بعيد تفجيره بواسطة القنابل وأصابع الديناميت.
https://sputnikarabic.ae/20230521/فلسطين-تطالب-بموقف-دولي-ضاغط-على-إسرائيل-بعد-اقتحام-المسجد-الأقصى-واجتماع-الحكومة-أسفله-1077294331.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
ارتفاع عدد المصابين إلى 10 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جير
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ارتفع عدد المصابين من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات اٌسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، مساء أمس الأربعاء، إلى 10 مصابين.
وقالت وكالة
"وفا" الفلسطينية إن "10 شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما اعتقل 12 شابا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم"
من جانبه، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة إن "قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا خلال اقتحام المخيم هم: محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان".
وسقط المصابون إثر اقتحام قوات إسرائيلية
قدرت بنحو خمسين ألية عسكرية المخيم من عدة محاور حيث اندلعت مواجهات بين أهالي المخيم والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي.
وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن 50 ألية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر من عدة اتجاهات ومحاور واقتحمت عشرات المنازل وانتشرت على أسطح المنازل وحدات القناصة.
وبحسب شاهد العيان، فقد فرضت القوات الإسرائيلية حصارا محكما على المخيم
، حيث منعت الدخول إليه أو الخروج منه فضلا عن منع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم لإسعاف الجرحى.
وفي وقت سابق، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء الماضي منزل عائلة القتيل الفلسطيني، معتز الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله منفذ عملية في تل أبيب، وسوت المنزل بالأرض بعيد تفجيره بواسطة القنابل وأصابع الديناميت.