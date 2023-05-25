https://sputnikarabic.ae/20230525/الأرصاد-السعودية-تحذر-من-أمطار-رعدية-على-4-مناطق-في-المملكة-1077429123.html

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على 4 مناطق في المملكة

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على 4 مناطق في المملكة

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية توقع هطولها على 4 مناطق مختلفة في المملكة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T15:50+0000

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ووفق تقرير له نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، استمرار هطول "أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد"، محددا أماكن توقع هطولها بـ"أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة".وأوضح أن هناك فرصة "لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية".ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين "نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب"، مشيرا إلى أن "حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج".طالع أيضا: الدفاع المدني السعودي يحذر سكان 10 مناطق في المملكة من أمطار رعدية

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