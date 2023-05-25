https://sputnikarabic.ae/20230525/الأمن-الروسي-الإرهابيون-الأوكرانيون-يفجرون-أحد-أعمدة-الكهرباء-بمحطة-الطاقة-النووية-في-لينينغراد-1077409908.html
الأمن الفيدرالي: الإرهابيون الأوكرانيون يفجرون عمود كهرباء في محطة الطاقة النووية الروسية... فيديو
الأمن الفيدرالي: الإرهابيون الأوكرانيون يفجرون عمود كهرباء في محطة الطاقة النووية الروسية... فيديو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط الهجوم الإرهابي الذي خططت له المخابرات الأوكرانية في يوم النصر الماضي على محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين،... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T06:06+0000
2023-05-25T06:06+0000
2023-05-25T06:41+0000
روسيا
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وجاء في التقرير أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي منع هجومًا إرهابيًا على منشآت للطاقة النووية خططت له الاستخبارات في أوكرانيا".كما أشار الجهاز إلى أنه عشية يوم النصر، قامت مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني "بمحاولة لتفجير أكثر من 30 عمود كهرباء لخطوط الطاقة عالية الجهد في محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين."هذا، وفقًا لخطة المخابرات الأوكرانية، "من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية ويسبب أضرارًا اقتصادية خطيرة لروسيا ويمس بسمعتها".يقول التقرير: "تمكن الإرهابيون من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينغراد للطاقة النووية وتلغيم 4 وزرع العبوات الناسفة تحت 7 أخرى لمحطة كالينين للطاقة النووية".
https://sputnikarabic.ae/20230522/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أعدته-الأجهزة-الأمنية-الأوكرانية-1077303058.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي: الإرهابيون الأوكرانيون يفجرون عمود كهرباء في محطة الطاقة النووية الروسية... فيديو
06:06 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 06:41 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط الهجوم الإرهابي الذي خططت له المخابرات الأوكرانية في يوم النصر الماضي على محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين، أي تفجير أكثر من 30 عمود كهرباء لنقل الطاقة لمحطات الطاقة النووية هذه.
وجاء في التقرير أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي منع هجومًا إرهابيًا على منشآت للطاقة النووية خططت له الاستخبارات في أوكرانيا".
كما أشار الجهاز إلى أنه عشية يوم النصر، قامت مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني "بمحاولة لتفجير أكثر من 30 عمود كهرباء لخطوط الطاقة عالية الجهد في محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين."
هذا، وفقًا لخطة المخابرات الأوكرانية، "من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية ويسبب أضرارًا اقتصادية خطيرة لروسيا ويمس بسمعتها".
يقول التقرير: "تمكن الإرهابيون من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينغراد للطاقة النووية وتلغيم 4 وزرع العبوات الناسفة تحت 7 أخرى لمحطة كالينين للطاقة النووية".