https://sputnikarabic.ae/20230525/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الظلم-التاريخي-والاقتصادي-يعيق-تقدم-أفريقيا-حاليا-1077436868.html

الأمين العام للأمم المتحدة: الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدم أفريقيا حاليا

الأمين العام للأمم المتحدة: الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدم أفريقيا حاليا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أفريقيا، ودعم تمثيل القارة السمراء بشكل كاف في النظام المالي الدولي. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T23:38+0000

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ونقلت وكالة "شينخوا" عن غوتيريش كلمة له جاءت بمناسبة يوم أفريقيا، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 25 مايو/ أيار للاحتفاء بإنجازات منظمة الوحدة الأفريقية، سلف الاتحاد الأفريقي، منذ إنشائها في 25 مايو 1963.وقال غوتيريش في كلمته إن "دينامية أفريقيا لا يمكن وقفها وإمكاناتها مذهلة، إلا أن الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدمها حاليا، نحتفل بيوم أفريقيا في وقت بات فيه التعاون والتضامن من أجل النهوض بمستقبل القارة أكثر ضرورة من أي وقت مضى".وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على أن الدول الإفريقية غير ممثلة بشكل كاف في مؤسسات الحوكمة العالمية، من مجلس الأمن الدولي إلى نظام بريتون وودز، كما يتم تجاهل احتياجاتها من تخفيف أعباء الديون والتمويل الميسر.ودعا غوتيريش إلى تمثيل القارة على أعلى مستوى في النظام المالي الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف تحويل نماذج أعمالها والاستفادة من الأموال لاجتذاب تمويل خاص ضخم بتكلفة معقولة للبلدان النامية.في السياق ذاته، حث غوتيريش الدول المتقدمة على تقديم الدعم الذي وعدت به لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، والمضي قدما إلى أبعد من ذلك.

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