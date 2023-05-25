https://sputnikarabic.ae/20230525/البنتاغون-طلبنا-من-أوكرانيا-عدم-استخدام-أسلحتنا-على-الأراضي-الروسية-1077433088.html
البنتاغون: طلبنا من أوكرانيا عدم استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية
البنتاغون: طلبنا من أوكرانيا عدم استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية
أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T18:53+0000
2023-05-25T18:53+0000
2023-05-25T18:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ميلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لا يمكنني القول بدقة الآن ما إذا كانت معدات وفرتها الولايات المتحدة أم لا (التي تم استخدامها بالهجوم على بيلغورود)".واستبعد ميلي في وقت سابق من اليوم الخميس أن تحقق أوكرانيا هدفها المتمثل فيما سماه "بإعادة أراضيها المفقودة".وختم ميلي: "هناك بضع مئات الآلاف من القوات الروسية في مناطق أوكرانيا التي تحتلها روسيا (الأراضي الروسية المحررة)، قد يكون هذا ممكنا عسكريا، ولكن ربما ليس على المدى القصير"، وفق وصفه.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تظهر-خسائر-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077361864.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: طلبنا من أوكرانيا عدم استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية
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أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية.
وقال ميلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لا يمكنني القول بدقة الآن ما إذا كانت معدات وفرتها الولايات المتحدة أم لا (التي تم استخدامها بالهجوم على بيلغورود)".
لقد رأيت نفس اللقطات التي رأيتموها لكن يمكنني القول إننا طلبنا من الأوكرانيين عدم استخدام المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات مباشرة على الأراضي الروسية.
واستبعد ميلي في وقت سابق من اليوم الخميس أن تحقق أوكرانيا هدفها المتمثل فيما سماه "بإعادة أراضيها المفقودة".
هدف أوكرانيا الاستراتيجي المتمثل في إعادة جميع الأراضي المفقودة لا يبدو عسكريًا قابلاً للتحقيق على المدى القصير.
وختم ميلي
: "هناك بضع مئات الآلاف من القوات الروسية في مناطق أوكرانيا التي تحتلها روسيا (الأراضي الروسية المحررة)، قد يكون هذا ممكنا عسكريا، ولكن ربما ليس على المدى القصير"، وفق وصفه.