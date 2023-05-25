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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الجيش-الروسي-يعلن-القضاء-على-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-على-محاور-عدة-1077423440.html
الجيش الروسي يعلن تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة
الجيش الروسي يعلن تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها القضاء على 660 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إضافة لتدمير عشرات الآليات... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:36+0000
2023-05-25T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر البيان، اليوم الخميس، أن "القوات الروسية حيدت 190 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت 3 سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي 30 على محور كوبيانسك".وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الطائرات التكتيكية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" خسائر بوحدات العدو في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ورايغورودكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حيدت ما يصل إلى 110 جنود من القوات الأوكرانية ودمرت 6 قطع من المعدات في يوم واحد.وأوضح البيان: "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في منطقة نوفوميخيلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالايا توكماشكا ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون تم القضاء ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال الـ24 الساعة الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-110-جنود-أوكرانيين-في-اتجاه-دونيتسك-وزابورجيه-1077423218.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلات-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1077420855.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يعلن تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة

12:36 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 25.05.2023)
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov / الانتقال إلى بنك الصور "أكاتسيا" مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
أكاتسيا مدافع هاوتزر ذاتية الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها القضاء على 660 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إضافة لتدمير عشرات الآليات المعادية.
وذكر البيان، اليوم الخميس، أن "القوات الروسية حيدت 190 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت 3 سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي 30 على محور كوبيانسك".

وفي اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق ماسيوتوفكا وتيمكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الطائرات التكتيكية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" خسائر بوحدات العدو في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ورايغورودكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم القضاء على ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "دي 20" و"دي 30".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
12:36 GMT

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة للواء الهجوم الجوي الـ80 و110 الميكانيكي الأوكرانيين في منطقتي ستوبوتشكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حيدت ما يصل إلى 110 جنود من القوات الأوكرانية ودمرت 6 قطع من المعدات في يوم واحد.
وأوضح البيان: "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في منطقة نوفوميخيلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالايا توكماشكا ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
11:50 GMT

في منطقة فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم إحباط أعمال مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، وخلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثر من 110 جنود أوكرانيين، وتدمير 4 مركبات، ومدفعين هاوتز من طراز"دي-30".

وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون تم القضاء ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال الـ24 الساعة الماضية".
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