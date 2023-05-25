https://sputnikarabic.ae/20230525/الخارجية-الصينية-كان-من-الممكن-تجنب-مأساة-الأزمة-الأوكرانية-في-البداية--1077414059.html

الخارجية الصينية: كان من الممكن تجنب مأساة الأزمة الأوكرانية في البداية

الخارجية الصينية: كان من الممكن تجنب مأساة الأزمة الأوكرانية في البداية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، إن الأزمة الأوكرانية كانت في البداية مأساة يمكن تجنبها وإن تطورها إلى الوضع الحالي درس مؤلم. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T08:51+0000

2023-05-25T08:51+0000

2023-05-25T08:51+0000

الصين

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وأضافت ماو نينغ: "كانت الأزمة الأوكرانية في البداية مأساة يمكن تفاديها، وتطورت إلى الوضع الحالي، هو درس مؤلم يتطلب إعادة تفكير عميق. وجوهر الأزمة الأوكرانية يكمن في ظهور تناقضات كبيرة في إدارة الأمن الأوروبي".ووفقا لها: "فقد حددت الصين دائمًا موقفها من أوكرانيا بناءً على أساس جوهر الأزمة. وبكين كانت دائما إلى جانب السلام والحوار".وقالت ماو نينغ: إن "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء مع المجتمع الدولي لتعزيز حل سياسي للأزمة".وفي وقت سابق، قال الممثل الصيني الخاص لأوراسيا، لي هوي، في اجتماع مع وزير الخارجية الألماني، أندرياس ميكايليس، في برلين، إن الصين ستدعم الدول الأوروبية في حل الأزمة الأوكرانية، بدءًا من معالجة أسبابها الجذرية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للمساهمة في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وذكرت الخارجية الصينية في بيان، أنه "ابتداءً من 15 مايو/ أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

https://sputnikarabic.ae/20230524/السفير-الصيني-الجديد-يصل-الولايات-المتحدة-1077365231.html

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