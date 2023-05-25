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https://sputnikarabic.ae/20230525/الخارجية-الليبية-تصدر-بيانا-بشأن-الاعتداء-على-ملحقيتها-العسكرية-بالخرطوم-1077436449.html
الخارجية الليبية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على ملحقيتها العسكرية بالخرطوم
الخارجية الليبية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على ملحقيتها العسكرية بالخرطوم
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا بيانا، مساء أمس الخميس، استنكرت فيه تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T22:03+0000
2023-05-25T22:03+0000
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وبحسب البيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه فإن وزارة أدانت هذا الاعتداء الذي خلف أضرارا مادية بالمبني، وذلك بعدما سبق وأن تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.ودعت الوزارة في بيانها "كافة الجهات السودانية ذات الصلة إلى ملاحقة المتورطين في "هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".وجددت الخارجية الليبية إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لعدد من الدول مشددة على رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.في السياق ذاته، أكدت الوزارة "تضامنها ودعمها الكامل للأشقاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لعة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان".ويشهد السودان نزاعًا مسلحًا منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الهجرة-الدولية-أكثر-من-مليون-نازح-داخلي-في-السودان-جراء-الاشتباكات-1077394109.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

الخارجية الليبية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على ملحقيتها العسكرية بالخرطوم

22:03 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
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أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا بيانا، مساء أمس الخميس، استنكرت فيه تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح.
وبحسب البيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه فإن وزارة أدانت هذا الاعتداء الذي خلف أضرارا مادية بالمبني، وذلك بعدما سبق وأن تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.
ودعت الوزارة في بيانها "كافة الجهات السودانية ذات الصلة إلى ملاحقة المتورطين في "هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".
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وجددت الخارجية الليبية إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لعدد من الدول مشددة على رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة "تضامنها ودعمها الكامل للأشقاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لعة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان".
ويشهد السودان نزاعًا مسلحًا منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
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