https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-110-جنود-أوكرانيين-في-اتجاه-دونيتسك-وزابورجيه-1077423218.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية حيدت ما يصل إلى 110 جنود من القوات الأوكرانية ودمرت 6 قطع من المعدات و 28 مسيرة في يوم واحد. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T12:36+0000

2023-05-25T12:36+0000

2023-05-25T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

أفادت الدفاع: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في منطقة نوفوميخيلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالايا توكماشكا ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثرمن 110 جنود أوكرانيين، وتدمير 4 مركبات، ومدفعين هاوتز من طراز"دي-30".وأفاد البيان : "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من طراز "هيمارس".وقال وزارة الدفاع الروسية: "تم إسقاط 28 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4321 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9298 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ 4901 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10447 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20230525/الجيش-الروسي-يعلن-القضاء-على-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-على-محاور-عدة-1077423440.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا