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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-110-جنود-أوكرانيين-في-اتجاه-دونيتسك-وزابورجيه-1077423218.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية حيدت ما يصل إلى 110 جنود من القوات الأوكرانية ودمرت 6 قطع من المعدات و 28 مسيرة في يوم واحد. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:36+0000
2023-05-25T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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أفادت الدفاع: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في منطقة نوفوميخيلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالايا توكماشكا ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثرمن 110 جنود أوكرانيين، وتدمير 4 مركبات، ومدفعين هاوتز من طراز"دي-30".وأفاد البيان : "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من طراز "هيمارس".وقال وزارة الدفاع الروسية: "تم إسقاط 28 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4321 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9298 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ 4901 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10447 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الجيش-الروسي-يعلن-القضاء-على-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-على-محاور-عدة-1077423440.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة

12:36 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 25.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية حيدت ما يصل إلى 110 جنود من القوات الأوكرانية ودمرت 6 قطع من المعدات و 28 مسيرة في يوم واحد.
أفادت الدفاع: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في منطقة نوفوميخيلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة مالايا توكماشكا ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم إحباط أعمال مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية".
وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثرمن 110 جنود أوكرانيين، وتدمير 4 مركبات، ومدفعين هاوتز من طراز"دي-30".
أكاتسيا مدافع هاوتزر ذاتية الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعلن تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة
12:36 GMT

وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال الـ24 الساعة الماضية".

وأفاد البيان : "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من طراز "هيمارس".
وقال وزارة الدفاع الروسية: "تم إسقاط 28 طائرة دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4321 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9298 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ 4901 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10447 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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