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https://sputnikarabic.ae/20230525/السفير-الروسي-كوريا-الشمالية-لا-تزودنا-بالذخيرة-لأنها-تحتاجها-حاليا-1077408988.html
السفير الروسي: كوريا الشمالية لا تزودنا بالذخيرة لأنها تحتاجها حاليا
السفير الروسي: كوريا الشمالية لا تزودنا بالذخيرة لأنها تحتاجها حاليا
صرح السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، بأن كوريا الشمالية لا تزود روسيا بالذخيرة، لأن بيونغ يانغ تحتاجها في الوقت الحالي الذي يعتبر وضع ما قبل... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T04:51+0000
2023-05-25T05:05+0000
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سبوتنيك. علق ماتسيغورا على مزاعم في وسائل الإعلام الغربية بشأن إمدادات ذخيرة لروسيا في ضوء الصراع الأوكراني، حيث قال: "في مثل هذا الوضع الصعب الذي كان قائما بالفعل قبل الحرب، تكون الترسانات المخزنة مطلوبة".في السياق ذاته، كشف ماتسيغورا عن أن كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيونغ يانغ لا تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية.وأضاف السفير الروسي: "ينبغي الاعتراف بأن المجمع الصناعي العسكري الكوري الشمالي حقق نتائج مبهرة في السنوات العشر الماضية، لقد طور مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجرى العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية".وتابع ماتسيغورا "تطوير بيونغ يانغ لصواريخ باليستية جديدة وتجاربها المتتالية كانت نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن العدائية تجاه كوريا الشمالية، إذ أن القيادة الكورية الشمالية ليس لديها سبب لتطوير وتنفيذ برامج صواريخ نووية واسعة النطاق حال عدم وجود هذا العدوان وزيادة الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية والتهديدات المباشرة للقضاء على النظام الاجتماعي والسياسي لبيونغ يانغ".يشار إلى أن كوريا الجنوبية تستعد لاستضافة اجتماع دولي حول أسلحة الدمار الشامل يتضمن الآليات الخاصة بمكافحة تهريب الأسلحة النووية.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، التي أشارت إلى أن الاجتماع سيضم الدول الملتزمة بمنع تهريب الأسلحة النووية.ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر مع كوريا الشمالية، التي تواصل اختباراتها النووية والصاروخية.
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السفير الروسي: كوريا الشمالية لا تزودنا بالذخيرة لأنها تحتاجها حاليا

04:51 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 25.05.2023)
© AFP 2023 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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صرح السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، بأن كوريا الشمالية لا تزود روسيا بالذخيرة، لأن بيونغ يانغ تحتاجها في الوقت الحالي الذي يعتبر وضع ما قبل الحرب.
سبوتنيك. علق ماتسيغورا على مزاعم في وسائل الإعلام الغربية بشأن إمدادات ذخيرة لروسيا في ضوء الصراع الأوكراني، حيث قال: "في مثل هذا الوضع الصعب الذي كان قائما بالفعل قبل الحرب، تكون الترسانات المخزنة مطلوبة".
في السياق ذاته، كشف ماتسيغورا عن أن كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيونغ يانغ لا تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية.
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وأضاف السفير الروسي: "ينبغي الاعتراف بأن المجمع الصناعي العسكري الكوري الشمالي حقق نتائج مبهرة في السنوات العشر الماضية، لقد طور مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجرى العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية".
وتابع ماتسيغورا "تطوير بيونغ يانغ لصواريخ باليستية جديدة وتجاربها المتتالية كانت نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن العدائية تجاه كوريا الشمالية، إذ أن القيادة الكورية الشمالية ليس لديها سبب لتطوير وتنفيذ برامج صواريخ نووية واسعة النطاق حال عدم وجود هذا العدوان وزيادة الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية والتهديدات المباشرة للقضاء على النظام الاجتماعي والسياسي لبيونغ يانغ".
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يشار إلى أن كوريا الجنوبية تستعد لاستضافة اجتماع دولي حول أسلحة الدمار الشامل يتضمن الآليات الخاصة بمكافحة تهريب الأسلحة النووية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، التي أشارت إلى أن الاجتماع سيضم الدول الملتزمة بمنع تهريب الأسلحة النووية.
ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر مع كوريا الشمالية، التي تواصل اختباراتها النووية والصاروخية.
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