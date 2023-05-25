https://sputnikarabic.ae/20230525/السفينة-إيفان-خورس-تصد-هجوم-الزوارق-المسيرة-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1077419950.html
السفينة "إيفان خورس" تصد هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
السفينة "إيفان خورس" تصد هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة شمال... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T10:44+0000
2023-05-25T10:44+0000
2023-05-25T10:44+0000
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أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".شاهد - الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديووأعد فريق "سبوتنيك" رسم بياني حول السفينة "إيفان خورس"، التي صدت هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, инфографика
السفينة "إيفان خورس" تصد هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة شمال شرق مضيق البوسفور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".
وأعد فريق "سبوتنيك" رسم بياني حول السفينة "إيفان خورس"، التي صدت هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.