https://sputnikarabic.ae/20230525/الشرطة-البريطانية-تعتقل-شخصا-على-خلفية-اصطدام-سيارة-ببوابة-مقر-رئيس-الوزراء-1077432488.html
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص على خلفية حادث اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T17:35+0000
2023-05-25T17:35+0000
2023-05-25T17:35+0000
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وذكرت الشرطة في بيان أنه "تم إلقاء القبض على شخص على خلفية اصطدام سيارة بالبوابات الرئيسية لداونينغ ستريت".وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأن التحقق جار من ملابساته.وحسب ما أوردت تقارير محلية، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان في مقر رئاسة الوزراء في وقت الاصطدام، ثم غادر بعد الحادث.وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة هي من تتولى التحقيق في الحادث وليس سلطات مكافحة الإرهاب، في حين لم تعلق الشرطة رسميا على هوية منفذ العملية أو دوافعه.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص على خلفية حادث اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن.
وذكرت الشرطة في بيان أنه "تم إلقاء القبض على شخص على خلفية اصطدام سيارة بالبوابات الرئيسية لداونينغ ستريت".
وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأن التحقق جار من ملابساته.
وحسب ما أوردت تقارير محلية، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك
كان في مقر رئاسة الوزراء في وقت الاصطدام، ثم غادر بعد الحادث.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة هي من تتولى التحقيق في الحادث وليس سلطات مكافحة الإرهاب، في حين لم تعلق الشرطة رسميا على هوية منفذ العملية أو دوافعه.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.
ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا
لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.