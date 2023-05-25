https://sputnikarabic.ae/20230525/العبودية-الحديثة-في-العالم-العربي-السعودية-والإمارات-على-مؤشر-الرق-العالمي-1077421214.html

"العبودية الحديثة" في العالم العربي… السعودية والإمارات على "مؤشر الرق العالمي"

"العبودية الحديثة" في العالم العربي… السعودية والإمارات على "مؤشر الرق العالمي"

كشف مؤشر الرق العالمي لعام 2023 أن السعودية والإمارات ضمن أعلى 7 دول على قائمته الخاصة بانتشار العبودية الحديثة، التي تشمل دول عربية أخرى. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T12:37+0000

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ويرصد التقرير وضع "العبودية الحديثة" خلال الفترة من 2016 حتى 2021، حسبما ذكرت مؤسسة "ووك فري" الأسترالية، في تقريرها الذي نشرته، الأربعاء.وبحسب التقرير فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 4 عالميا بينما تأتي الإمارات في المرتبة الـ 7، على قائمة مؤشر الرق العالمي.ويشير التقرير إلى أن هناك دولتان عربيتان تحتلان المرتبتين الـ 3 والـ 10 على مؤشر الرق العالمي، وهما موريتانيا والكويت، على التوالي.ويعني ذلك أن من بين أعلى 10 دول على مؤشر الرق العالم في 2023، توجد 4 دول عربية يتراوح ترتيبها بين الـ 3 والـ 10.وفيما يلي وضع كل دولة من الدول العربية الـ 4:موريتانياالسعوديةالإماراتالكويتما هي أبرز الدول العربية الأخرى التي يشملها المؤشر؟ما هي أبرز إحصائيات العبودية الحديثة في الدول العربية؟ما هي الدول العربية التي استجابت حكوماتها لمكافحة العبودية الحديثة؟ما هو حجم العبودية الحديثة في العالم؟تشير إحصائيات الفترة من 2016 حتى 2021، إلى أن عدد الذين يعانون من العبودية الحديثة في العالم وصل لنحو 50 مليون نسمة بينهم:ويشير تقرير "ووك فري" إلى أنه خلال الفترة من 2016 حتى 2021، تم تسجيل زيادة بمقدار 10 ملايين نسمة إضافيين تعرضوا للعبودية الحديثة مقارنة بآخر إحصائية في 2016.وفي إطار مكافحة ذلك، قامت الكثير من الدول باتخاذ إجراءات مضادة شملت تجريم الزواج القسري في 50 دولة، وتجريم العمالة القسرية في 87 دولة، بينما تجرم 137 دولة عمليات تهريب البشر.كيف يتم تعريف العبودية الحديثة؟يستخدم مصطلح العبودية الحديثة على كل ما من شأنه أن يحد من حرية البشر بأساليب منهجية تشمل الحد من قدرتهم على الاختيار في الكثير من الأمور الحياتية أو إجبارهم على القيام بأعمال لا يرغبون فيها.ويشمل ذلك العمالة القسرية والزواج القسري والاستغلال الديني والجنسي، إضافة إلى استغلال الأطفال أو بيعهم أو نقلهم من مكان إلى آخر بصورة غير شرعية.

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