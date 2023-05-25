"العبودية الحديثة" في العالم العربي… السعودية والإمارات على "مؤشر الرق العالمي"
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAالعبودية الحديثة حول العالم
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
كشف مؤشر الرق العالمي لعام 2023 أن السعودية والإمارات ضمن أعلى 7 دول على قائمته الخاصة بانتشار العبودية الحديثة، التي تشمل دول عربية أخرى.
ويرصد التقرير وضع "العبودية الحديثة" خلال الفترة من 2016 حتى 2021، حسبما ذكرت مؤسسة "ووك فري" الأسترالية، في تقريرها الذي نشرته، الأربعاء.
وبحسب التقرير فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 4 عالميا بينما تأتي الإمارات في المرتبة الـ 7، على قائمة مؤشر الرق العالمي.
18 مايو, 09:07 GMT
ويشير التقرير إلى أن هناك دولتان عربيتان تحتلان المرتبتين الـ 3 والـ 10 على مؤشر الرق العالمي، وهما موريتانيا والكويت، على التوالي.
ويعني ذلك أن من بين أعلى 10 دول على مؤشر الرق العالم في 2023، توجد 4 دول عربية يتراوح ترتيبها بين الـ 3 والـ 10.
وفيما يلي وضع كل دولة من الدول العربية الـ 4:
موريتانيا
رقم 3 عالميا ويقدر عدد العمالة القسرية بها بـ 149 ألف فرد، بينما يقدر عدد سكانها بـ 4.6 مليون نسمة.
تقدر نسبة من يعانون من العبودية الحديثة لعدد السكان بـ 32 فرد لكل ألف نسمة.
السعودية
رقم 4 عالميا ويقدر عدد العمالة القسرية بها بـ 740 ألف فرد، بينما يقدر عدد سكانها بـ 34.8 مليون نسمة.
تقدر نسبة من يعانون من العبودية الحديثة لعدد السكان بـ 21 فرد لكل ألف نسمة.
الإمارات
رقم 7 عالميا ويقدر عدد العمالة القسرية بها بـ 132 ألف فرد، بينما يقدر عدد سكانها بـ 9.8 مليون نسمة.
تقدر نسبة من يعانون من العبودية الحديثة لعدد السكان بـ 13 فرد لكل ألف نسمة.
الكويت
رقم 10 عالميا ويقدر عدد العاملين بها بنحو 55 ألف فرد، بينما يقدر عدد سكانها بـ 4.2 مليون نسمة.
تقدر نسبة من يعانون من العبودية الحديثة لعدد السكان بـ 13 فرد لكل ألف نسمة.
ما هي أبرز الدول العربية الأخرى التي يشملها المؤشر؟
الأردن: 102 ألف فرد يعانون من العبودية الحديثة بمعدل 10 أفراد لكل ألف نسمة.
سوريا: 153 ألف فرد يعانون من العبودية الحديثة بمعدل نحو 9 أفراد لكل ألف نسمة.
لبنان: 52 ألف فرد يعانون من العبودية الحديثة بمعدل نحو 8 أفراد لكل ألف نسمة.
قطر: 20 ألف فرد يعانون من العبودية الحديثة بمعدل نحو 7 أفراد لكل ألف نسمة.
البحرين: 11 ألف فرد يعانون من العبودية الحديثة بمعدل نحو 7 أفراد لكل ألف نسمة.
سلطنة عمان: 33 ألف فرد يعانون من العبودية الحديثة بمعدل نحو 6 أفراد لكل ألف نسمة.
7 ديسمبر 2022, 21:07 GMT
ما هي أبرز إحصائيات العبودية الحديثة في الدول العربية؟
يتعرض لها 1.7 مليون نسمة.
بمعدل 10 أفراد من كل ألف نسمة.
نسبتهم نحو 3 في المئة من المعدل العالمي.
58 في المئة منهم عمالة قسرية.
48 في المئة زواج قسري.
ما هي الدول العربية التي استجابت حكوماتها لمكافحة العبودية الحديثة؟
تأتي البحرين في المرتبة الأولى تليها الإمارات وقطر ثم السعودية والأردن وسلطنة عمان.
يأتي بعد ذلك الكويت والعراق ولبنان، وجميعها اتخذت إجراءات لمكافحة العبودية الحديثة بمستويات مفاوتة.
12 سبتمبر 2022, 09:24 GMT
ما هو حجم العبودية الحديثة في العالم؟
تشير إحصائيات الفترة من 2016 حتى 2021، إلى أن عدد الذين يعانون من العبودية الحديثة في العالم وصل لنحو 50 مليون نسمة بينهم:
11 مليون نسمة في الهند.
5.8 مليون نسمة في الصين.
2.6 مليون نسمة في كوريا الشمالية.
2.3 مليون نسمة في باكستان.
ويشير تقرير "ووك فري" إلى أنه خلال الفترة من 2016 حتى 2021، تم تسجيل زيادة بمقدار 10 ملايين نسمة إضافيين تعرضوا للعبودية الحديثة مقارنة بآخر إحصائية في 2016.
وفي إطار مكافحة ذلك، قامت الكثير من الدول باتخاذ إجراءات مضادة شملت تجريم الزواج القسري في 50 دولة، وتجريم العمالة القسرية في 87 دولة، بينما تجرم 137 دولة عمليات تهريب البشر.
© AFP 2023 / FRANK PERRYالعبودية الحديثة حول العالم
العبودية الحديثة حول العالم
© AFP 2023 / FRANK PERRY
كيف يتم تعريف العبودية الحديثة؟
يستخدم مصطلح العبودية الحديثة على كل ما من شأنه أن يحد من حرية البشر بأساليب منهجية تشمل الحد من قدرتهم على الاختيار في الكثير من الأمور الحياتية أو إجبارهم على القيام بأعمال لا يرغبون فيها.
ويشمل ذلك العمالة القسرية والزواج القسري والاستغلال الديني والجنسي، إضافة إلى استغلال الأطفال أو بيعهم أو نقلهم من مكان إلى آخر بصورة غير شرعية.
© Sputnikأطفال فى سوق العمل حول العالم
أطفال فى سوق العمل حول العالم
© Sputnik