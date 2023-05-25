https://sputnikarabic.ae/20230525/القوات-الأوكرانية-تهاجم-دونيتسك-بالصواريخ-1077413533.html

القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بالصواريخ

القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بالصواريخ

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت... 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T08:21+0000

2023-05-25T08:21+0000

2023-05-25T08:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076217874_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_b5355964c1fe96dcfd8c0d82f920f8a9.jpg

ووفقًا لما ذكره بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 10.30 بتوقيت موسكو، في حي ماكسيميليانوفكا في منطقة بتروفسك (في الضاحية الغربية لمدينة دونيتسك)، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من راجمات صواريخ".وأشار البيان: "في الساعة 10:20 صباحًا، تم قصف مدينة أولكساندريفكا، وأطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف عيار 155 ملم. في الساعة 10:25 صباحًا، أطلقت القوات الأوكرانية سبع قذائف عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وتقع منطقة بتروفسك على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.يذكر أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" البعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.فيما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر الذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000"، وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم جميع هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230525/الأمن-الروسي-الإرهابيون-الأوكرانيون-يفجرون-أحد-أعمدة-الكهرباء-بمحطة-الطاقة-النووية-في-لينينغراد-1077409908.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا