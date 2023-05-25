https://sputnikarabic.ae/20230525/القوات-الأوكرانية-تهاجم-دونيتسك-بالصواريخ-1077413533.html
القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بالصواريخ
القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بالصواريخ
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T08:21+0000
2023-05-25T08:21+0000
2023-05-25T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لما ذكره بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 10.30 بتوقيت موسكو، في حي ماكسيميليانوفكا في منطقة بتروفسك (في الضاحية الغربية لمدينة دونيتسك)، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من راجمات صواريخ".وأشار البيان: "في الساعة 10:20 صباحًا، تم قصف مدينة أولكساندريفكا، وأطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف عيار 155 ملم. في الساعة 10:25 صباحًا، أطلقت القوات الأوكرانية سبع قذائف عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وتقع منطقة بتروفسك على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.يذكر أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" البعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.فيما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر الذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000"، وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم جميع هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الأمن-الروسي-الإرهابيون-الأوكرانيون-يفجرون-أحد-أعمدة-الكهرباء-بمحطة-الطاقة-النووية-في-لينينغراد-1077409908.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بالصواريخ
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من راجمات صواريخ على دونيتسك.
ووفقًا لما ذكره بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 10.30 بتوقيت موسكو، في حي ماكسيميليانوفكا في منطقة بتروفسك (في الضاحية الغربية لمدينة دونيتسك)، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من راجمات صواريخ".
وأشار البيان: "في الساعة 10:20 صباحًا، تم قصف مدينة أولكساندريفكا، وأطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف عيار 155 ملم. في الساعة 10:25 صباحًا، أطلقت القوات الأوكرانية سبع قذائف عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وتقع منطقة بتروفسك على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" البعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
فيما تم تزويد نظام كييف
بمدافع هاوتزر الذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000"، وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم جميع هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.