https://sputnikarabic.ae/20230525/انهيار-مبنى-وإجلاء-سكانه-إثر-حريق-هائل-في-سيدني-1077415466.html
انهيار مبنى وإجلاء سكانه إثر حريق هائل في سيدني
انهيار مبنى وإجلاء سكانه إثر حريق هائل في سيدني
نشب حريق ضخم في مبنى في ضاحية سوري هيل بوسط سيدني بعد ظهر اليوم (الخميس). 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T09:43+0000
2023-05-25T09:43+0000
2023-05-25T09:43+0000
العالم
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وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعتقد أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصا من المبنى المكون من سبعة طوابق والواقع في شارع راندل بالقرب من المحطة المركزية، وسط اشتعال النيران في عدة طوابق منه. وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة نيو ساوث ويلز: تلقينا مكالمات الطوارئ عندما بدأت ألسنة اللهب تجتاح المبنى بعد الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 من رجال الإطفاء و20 عربة إطفاء من عدة محطات تعمل حاليا على احتواء الحريق وإخماده. وبدأ المبنى في الانهيار، بينما بدأت النيران في الانتشار لتصل إلى العديد من المباني المجاورة، بما في ذلك الشقق السكنية، كما دمرت مركبة واحدة على الأقل في المنطقة المجاورة. وحثت خدمة الإطفاء والإنقاذ الجمهور على تجنب المنطقة مع استمرار عمليات مكافحة الحرائق. وقال آدم ديوبيري، مدير خدمة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن الحريق بدأ في الطابق الثالث من المبنى، وفقا لقناة أيه بي سي.
https://sputnikarabic.ae/20230516/نيوزيلندا-مقتل-10-أشخاص-في-حريق-ضخم-وسط-ويلينغتون-1077081659.html
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العالم
انهيار مبنى وإجلاء سكانه إثر حريق هائل في سيدني
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نشب حريق ضخم في مبنى في ضاحية سوري هيل بوسط سيدني بعد ظهر اليوم (الخميس).
وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعتقد أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصا من المبنى المكون من سبعة طوابق والواقع في شارع راندل بالقرب من المحطة المركزية، وسط اشتعال النيران في عدة طوابق منه.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة نيو ساوث ويلز: تلقينا مكالمات الطوارئ عندما بدأت ألسنة اللهب تجتاح المبنى بعد الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 من رجال الإطفاء و20 عربة إطفاء من عدة محطات تعمل حاليا على احتواء الحريق وإخماده.
وبدأ المبنى في الانهيار، بينما بدأت النيران في الانتشار لتصل إلى العديد من المباني المجاورة، بما في ذلك الشقق السكنية، كما دمرت مركبة واحدة على الأقل في المنطقة المجاورة.
وحثت خدمة الإطفاء والإنقاذ الجمهور على تجنب المنطقة مع استمرار عمليات مكافحة الحرائق.
وقال آدم ديوبيري، مدير خدمة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن الحريق بدأ في الطابق الثالث
من المبنى، وفقا لقناة أيه بي سي.