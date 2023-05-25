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https://sputnikarabic.ae/20230525/برلماني-روسي-نظام-كييف-يخادع-الغرب-فيما-يتعلق-بالهجوم-المضاد-1077421109.html
برلماني روسي: نظام كييف يخادع الغرب فيما يتعلق "بالهجوم المضاد"
برلماني روسي: نظام كييف يخادع الغرب فيما يتعلق "بالهجوم المضاد"
صرح النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، أن سلطات كييف، التي أعلنت عن الهجوم المضاد، تحاول بشكل خادع خلق انطباع خاطئ في الغرب حول قدراتها. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:08+0000
2023-05-25T12:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يسعى (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) بودولياك إلى خلق انطباع خاطئ مخادع لدى الغرب حول قدرات الجيش الأوكراني".وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك على الهواء من قناة "راي" الإيطالية، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر منذ عدة أيام.وأضاف أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا، وتعتزم كييف استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب في ما سماه "بالأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230516/روغوف-الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-تجمع-كبير-للقوات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1077081781.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

برلماني روسي: نظام كييف يخادع الغرب فيما يتعلق "بالهجوم المضاد"

12:08 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، أن سلطات كييف، التي أعلنت عن الهجوم المضاد، تحاول بشكل خادع خلق انطباع خاطئ في الغرب حول قدراتها.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يسعى (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) بودولياك إلى خلق انطباع خاطئ مخادع لدى الغرب حول قدرات الجيش الأوكراني".

إذا اعتبر قصفه وهجماته الإرهابية التي تستهدف قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية هجوماً مضاداً، فقد آن الأوان للعمل بالتفصيل على تحييد قادة التشكيلات الإرهابية وتوجيه الضربات التكتيكية على الحدود الغربية من أجل قطع إمداد أسلحة للإرهابيين.

العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
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16 مايو, 02:04 GMT
وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك على الهواء من قناة "راي" الإيطالية، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر منذ عدة أيام.
وأضاف أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا، وتعتزم كييف استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب في ما سماه "بالأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".
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