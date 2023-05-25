https://sputnikarabic.ae/20230525/برلماني-روسي-نظام-كييف-يخادع-الغرب-فيما-يتعلق-بالهجوم-المضاد-1077421109.html
برلماني روسي: نظام كييف يخادع الغرب فيما يتعلق "بالهجوم المضاد"
برلماني روسي: نظام كييف يخادع الغرب فيما يتعلق "بالهجوم المضاد"
صرح النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، أن سلطات كييف، التي أعلنت عن الهجوم المضاد، تحاول بشكل خادع خلق انطباع خاطئ في الغرب حول قدراتها. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:08+0000
2023-05-25T12:08+0000
2023-05-25T12:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_d56d857c3eaaa040282613e9643ead25.jpg
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يسعى (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) بودولياك إلى خلق انطباع خاطئ مخادع لدى الغرب حول قدرات الجيش الأوكراني".وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك على الهواء من قناة "راي" الإيطالية، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر منذ عدة أيام.وأضاف أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا، وتعتزم كييف استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب في ما سماه "بالأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230516/روغوف-الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-تجمع-كبير-للقوات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1077081781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1550f921d0e703046217484caeeb319c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
برلماني روسي: نظام كييف يخادع الغرب فيما يتعلق "بالهجوم المضاد"
تابعنا عبر
صرح النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، أن سلطات كييف، التي أعلنت عن الهجوم المضاد، تحاول بشكل خادع خلق انطباع خاطئ في الغرب حول قدراتها.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يسعى (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) بودولياك إلى خلق انطباع خاطئ مخادع لدى الغرب حول قدرات الجيش الأوكراني".
إذا اعتبر قصفه وهجماته الإرهابية التي تستهدف قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية هجوماً مضاداً، فقد آن الأوان للعمل بالتفصيل على تحييد قادة التشكيلات الإرهابية وتوجيه الضربات التكتيكية على الحدود الغربية من أجل قطع إمداد أسلحة للإرهابيين.
وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك على الهواء من قناة "راي" الإيطالية، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر منذ عدة أيام.
وأضاف أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا
، وتعتزم كييف استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب في ما سماه "بالأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".