https://sputnikarabic.ae/20230525/بعد-أيام-من-زيارته-لمصر-السلطان-العماني-في-إيران-وأنباء-عن-وساطة-بين-البلدين-1077424802.html

بعد أيام من زيارته لمصر... السلطان العماني في إيران وأنباء عن وساطة بين البلدين

بعد أيام من زيارته لمصر... السلطان العماني في إيران وأنباء عن وساطة بين البلدين

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، يوم أمس (الأربعاء)، أن العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق، سيقوم بزيارة إلى إيران لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد 28... 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T13:02+0000

2023-05-25T13:02+0000

2023-05-25T13:02+0000

راديو

ملفات ساخنة

سلطنة عمان

إيران

أخبار إيران

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077423711_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_61216b974814d6b93eec34bf7f1a904e.png

بعد أيام من زيارته لمصر: السلطان العماني في إيران، وأنباء عن وساطة بين البلدين. بعد أيام من زيارته لمصر: السلطان العماني في إيران، وأنباء عن وساطة بين البلدين.

وتأتي زيارة بن طارق إلى إيران - وفقا للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية - في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا.كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد التقى قبل أسبوعين بسلطان عمان، وعقد معه جولة من المباحثات، وذلك خلال زيارةٍ يجريها باقري على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى مسقط.وأكد السلطان العماني أن "أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة"، لافتًا إلى "وجوب استمرار الجهود لإحلال السلام العادل في اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه".يذكر أنّ طهران ومسقط تربطهما علاقات وثيقة، وقد وقّعتا على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون، في مايو الماضي، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيسي إلى عمان.من جانبه قال د.عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، إن زيارة السلطان العماني لإيران تهدف لأمرين: الأول هو الوساطة بين مصر وإيران لعودة علاقات دبلوماسية كاملة، والثاني: هو محاولة إحياء الملف النووي مرة أخرى مع القوى الكبرى.وأشار أبشناس إلى أن العلاقات العسكرية بين إيران وعمان علاقات قوية، مشيرًا إلى زيارة رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري إلى عمان ولقائه بالسلطان العماني على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وتأكيدهما أن أمن مضيق هرمز يجب أن يكون بأيدي المنطقة.أما د.جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، فأشار إلى أن الربط بين زيارة السلطان العماني لمصر ثم زيارته إلى إيران واضحة جدا، وتشير إلى أن وساطة عمانية بين القوتين الإقليميتين تلوح في الأفق.وأضاف الشلبي أن أجواء الانفتاح بين دول المنطقة تأتي على غير الهوى الأمريكي، حيث تبدو واشنطن مشغولة بالأزمة الأوكرانية ويميل دورها في المنطقة إلى التهميش.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

سلطنة عمان

إيران

أخبار إيران

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, аудио