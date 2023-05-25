https://sputnikarabic.ae/20230525/بوتين-الوضع-في-قره-باغ-يتطور-نحو-التسوية-1077434415.html
بوتين: الوضع في قره باغ يتطور نحو "التسوية"
بوتين: الوضع في قره باغ يتطور نحو "التسوية"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الوضع في ناغورني قره... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T20:14+0000
2023-05-25T20:14+0000
2023-05-25T20:14+0000
فلاديمير بوتين
أرمينيا
أذربيجان
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وقال بوتين: "بشكل عام، في رأيي، وبغض النظر عن أي صعوبات ومشكلات بالرغم من أنها كافية، إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية، أحد هذه المجالات هو العمل في مجال توصيلات النقل".وأعرب بوتين في وقت سابق من اليوم الخميس عن أمله من إمكانية التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.وأردف بوتين: "لقد اتفقنا الآن على أنه في المستقبل القريب، في غضون أسبوع، سيجتمع نواب رؤساء الحكومات الروسية والأذربيجانية والأرمينية وسيتم حل القضايا العالقة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعرب في الاجتماع عن أمله بأنه سيكون من الممكن التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.
https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-وزراء-أرمينيا-يريفان-وباكو-تتجهان-نحو-تطبيع-العلاقات-1077427735.html
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, أرمينيا, أذربيجان
فلاديمير بوتين, أرمينيا, أذربيجان
بوتين: الوضع في قره باغ يتطور نحو "التسوية"
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الوضع في ناغورني قره باغ يتطور نحو التسوية.
وقال بوتين: "بشكل عام، في رأيي، وبغض النظر عن أي صعوبات ومشكلات بالرغم من أنها كافية، إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية، أحد هذه المجالات هو العمل في مجال توصيلات النقل".
وأعرب بوتين في وقت سابق من اليوم الخميس عن أمله من إمكانية التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.
الصعوبات والمشكلات المتعلقة بالتسوية تقنية وقادة أرمينيا وأذربيجان أكدوا إمكانية حلها.
وأردف بوتين: "لقد اتفقنا الآن على أنه في المستقبل القريب، في غضون أسبوع، سيجتمع نواب رؤساء الحكومات الروسية والأذربيجانية والأرمينية وسيتم حل القضايا العالقة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعرب في الاجتماع عن أمله بأنه سيكون من الممكن التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.