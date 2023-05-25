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https://sputnikarabic.ae/20230525/بوتين-نأمل-أن-يتم-التوصل-إلى-اتفاق-خلال-الاجتماع-مع-علييف-وباشينيان--1077427998.html
بوتين: نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع مع علييف وباشينيان
بوتين: نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع مع علييف وباشينيان
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، سيكون من الممكن التوصل... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:01+0000
2023-05-25T15:01+0000
روسيا
أرمينيا
أذربيجان
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وقال بوتين خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الخميس: "يبدو لي أن المصطلحات التي ندركها نحن الثلاثة جيدًا، في أي حال تسمى التقنية القانونية، والممر، والطريق، وما إلى ذلك، وهذا مهم".وتابع: "هناك تناقضات معينة هنا. ولكن الأهم من ذلك هو ما قلته للتو أن كلا من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا أن هناك أيضًا اتفاقيات ذات طبيعة مبدئية بشأن القضية الأساسية للسلامة الإقليمية".وأشار بوتين إلى أن هذا هو الأساس للاتفاق على قضايا أخرى ذات طبيعة ثانوية، على الرغم من أنها أيضا ذات أهمية كبيرة.وأضاف الرئيس الروسي: "لكن ستتاح لنا الفرصة، كما اتفقنا، في صيغة ثلاثية لمناقشة كل هذا بهدوء وبطريقة عملية، وآمل أن نتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تصلح الوضع ليس فقط بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن أيضًا في المنطقة ككل على طريق التنمية البناءة. وأود أن أؤكد لكم أن الجميع هنا مهتمون بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-وزراء-أرمينيا-يريفان-وباكو-تتجهان-نحو-تطبيع-العلاقات-1077427735.html
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روسيا, أرمينيا, أذربيجان
روسيا, أرمينيا, أذربيجان

بوتين: نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع مع علييف وباشينيان

15:01 GMT 25.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . POOL
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، سيكون من الممكن التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.
وقال بوتين خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الخميس: "يبدو لي أن المصطلحات التي ندركها نحن الثلاثة جيدًا، في أي حال تسمى التقنية القانونية، والممر، والطريق، وما إلى ذلك، وهذا مهم".
وتابع: "هناك تناقضات معينة هنا. ولكن الأهم من ذلك هو ما قلته للتو أن كلا من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا أن هناك أيضًا اتفاقيات ذات طبيعة مبدئية بشأن القضية الأساسية للسلامة الإقليمية".
وأشار بوتين إلى أن هذا هو الأساس للاتفاق على قضايا أخرى ذات طبيعة ثانوية، على الرغم من أنها أيضا ذات أهمية كبيرة.
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
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وأضاف الرئيس الروسي: "لكن ستتاح لنا الفرصة، كما اتفقنا، في صيغة ثلاثية لمناقشة كل هذا بهدوء وبطريقة عملية، وآمل أن نتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تصلح الوضع ليس فقط بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن أيضًا في المنطقة ككل على طريق التنمية البناءة. وأود أن أؤكد لكم أن الجميع هنا مهتمون بذلك".
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