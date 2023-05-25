https://sputnikarabic.ae/20230525/بيسكوف-ينبغي-تسمية-نظام-كييف-بالإرهابي-1077426283.html
بيسكوف: ينبغي تسمية نظام كييف "بالإرهابي"
بيسكوف: ينبغي تسمية نظام كييف "بالإرهابي"
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نظام كييف يقبل الأساليب الإرهابية، ويجب تسميته بالنظام "الإرهابي". 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T14:11+0000
2023-05-25T14:11+0000
2023-05-25T14:11+0000
روسيا
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قال بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية "الأولى": "من الواضح أن نظام كييف نفسه يستحسن الأساليب الإرهابية. ربما هذا ما يجب تسميته بالنظام "الإرهابي".وأضاف بيسكوف: "واشنطن ولندن وباريس وبرلين وعواصم أخرى تدعم كييف وتدعم أيضا أساليب العمل الإرهابية".وأضاف: "اتضح أنه من خلال دعم نظام كييف بحكم الواقع والقانون، واشنطن ولندن وباريس وبرلين وعواصم أخرى في الغرب الجماعي تدعم أساليب العمل الإرهابية".وفي وقت سابق، قال دميتري بيسكوف، إن إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف، بما في ذلك طائرات إف -16، غير قادر على إحداث تغير في الوضع بشكل جذري. والدول الغربية بتزويدها لأوكرانيا بالأسلحة تتورط بشكل متزايد في الصراع".وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230525/وزير-الدفاع-الأمريكي-نأمل-بدء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-خلال-أسابيع-1077423546.html
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روسيا, العالم, الكرملين
بيسكوف: ينبغي تسمية نظام كييف "بالإرهابي"
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نظام كييف يقبل الأساليب الإرهابية، ويجب تسميته بالنظام "الإرهابي".
قال بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية "الأولى": "من الواضح أن نظام كييف نفسه يستحسن الأساليب الإرهابية. ربما هذا ما يجب تسميته بالنظام "الإرهابي".
وأضاف بيسكوف: "واشنطن ولندن وباريس وبرلين وعواصم أخرى تدعم كييف وتدعم أيضا أساليب العمل الإرهابية".
وأضاف: "اتضح أنه من خلال دعم نظام كييف بحكم الواقع والقانون، واشنطن ولندن وباريس وبرلين وعواصم أخرى في الغرب الجماعي تدعم أساليب العمل الإرهابية".
وفي وقت سابق، قال دميتري بيسكوف، إن إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف، بما في ذلك طائرات إف -16، غير قادر على إحداث تغير في الوضع بشكل جذري. والدول الغربية بتزويدها لأوكرانيا بالأسلحة تتورط بشكل متزايد في الصراع".
وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنات أسلحة
على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.