https://sputnikarabic.ae/20230525/حزب-اليسار-الأخضر-يعلن-دعمه-لكليجدار-أوغلو-في-الانتخابات-التركية-1077428783.html
حزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية
حزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية
أعلن حزب "اليسار الأخضر" التركي الموالي للأكراد، دعمه لمرشح تحالف الأمة، كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية التركية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:49+0000
2023-05-25T15:49+0000
2023-05-25T15:49+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. ووفق تغريدة للحزب نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد الحزب دعمه لكليجدار أوغلو أمام أردوغان في جولة الإعادة المزمع إجراؤها في الـ28 من مايو/ أيار الجاري.وقال الحزب: "قرر حزبنا ألا تكون هناك مقاطعة، سنذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت للتغيير، سنواصل دعم السيد كمال كليجدار أوغلو في هذه الانتخابات".ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين كليجدار أوغلو وأردوغان في 28 أيار/مايو الجاري، بعدما فشل كلا المرشحين في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.طالع أيضا: أردوغان يكشف عن مصير العلاقات مع مصر ودول الخليج في حال إعادة انتخابه
https://sputnikarabic.ae/20230522/سنان-أوغان-يعلن-دعمه-للرئيس-التركي-رجب-طيب-أردوغان-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1077319655.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
حزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية
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أعلن حزب "اليسار الأخضر" التركي الموالي للأكراد، دعمه لمرشح تحالف الأمة، كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية التركية.