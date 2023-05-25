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حزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية
حزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية
أعلن حزب "اليسار الأخضر" التركي الموالي للأكراد، دعمه لمرشح تحالف الأمة، كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية التركية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:49+0000
2023-05-25T15:49+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. ووفق تغريدة للحزب نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد الحزب دعمه لكليجدار أوغلو أمام أردوغان في جولة الإعادة المزمع إجراؤها في الـ28 من مايو/ أيار الجاري.وقال الحزب: "قرر حزبنا ألا تكون هناك مقاطعة، سنذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت للتغيير، سنواصل دعم السيد كمال كليجدار أوغلو في هذه الانتخابات".ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين كليجدار أوغلو وأردوغان في 28 أيار/مايو الجاري، بعدما فشل كلا المرشحين في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.طالع أيضا: أردوغان يكشف عن مصير العلاقات مع مصر ودول الخليج في حال إعادة انتخابه
https://sputnikarabic.ae/20230522/سنان-أوغان-يعلن-دعمه-للرئيس-التركي-رجب-طيب-أردوغان-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1077319655.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

حزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية

15:49 GMT 25.05.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC / أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية
أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC /
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أعلن حزب "اليسار الأخضر" التركي الموالي للأكراد، دعمه لمرشح تحالف الأمة، كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية التركية.
أنطاكيا - سبوتنيك. ووفق تغريدة للحزب نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد الحزب دعمه لكليجدار أوغلو أمام أردوغان في جولة الإعادة المزمع إجراؤها في الـ28 من مايو/ أيار الجاري.
المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
سنان أوغان يعلن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
22 مايو, 15:05 GMT
وقال الحزب: "قرر حزبنا ألا تكون هناك مقاطعة، سنذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت للتغيير، سنواصل دعم السيد كمال كليجدار أوغلو في هذه الانتخابات".
وكان حزب "اليسار الأخضر" قد حصد 62 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت قبل نحو 10 أيام.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين كليجدار أوغلو وأردوغان في 28 أيار/مايو الجاري، بعدما فشل كلا المرشحين في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.
طالع أيضا: أردوغان يكشف عن مصير العلاقات مع مصر ودول الخليج في حال إعادة انتخابه
معلومات حول الانتخابات التركية - سبوتنيك عربي
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28 أبريل, 12:04 GMT
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