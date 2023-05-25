https://sputnikarabic.ae/20230525/خبير-لا-يمكن-للبنان-أن-يسلم-مواطنه-المطلوب-لأي-جهة-أجنبية-بل-تم-محاكمته-داخل-البلد-1077425227.html

خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل تتم محاكمته داخل البلد

خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل تتم محاكمته داخل البلد

نناقش في هذه الحلقة: بكين تدعو لإيجاد "السبب الأساسي" للنزاع في أوكرانيا، لبنان يرفض تسليم رياض سلامة لفرنسا وسط مطالب بمحاكمته في بيروت، مشروع لبناء مجمعات... 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T13:09+0000

2023-05-25T13:09+0000

2023-05-25T13:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077424633_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9a9b9a65c0d03e615e39901272f6b197.png

خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل يحاكم في داخل البلد. خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل يحاكم في داخل البلد.

شكّل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من قِبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل في بيروت، مخرجًا متوقعًا لعدم تسليم الحاكم إلى القضاء الفرنسي، بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه، بتهم متصلة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، تبعتها مذكرة توقيف ألمانية بتهم مماثلة.يقول الخبير في الشؤون القانونية، والنائب السابق نزيه منصور، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وصل المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، إلى ألمانيا محطته الرابعة في جولته الأوروبية بحثا عن تسوية للأزمة الأوكرانية، ومن ثم سيصل إلى موسكو.وقال لي هوي، الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني، إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جذور النزاع في أوكرانيا، ومن ثم انطلاقا من ذلك البحث عن خيارات التسوية.ويقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:خبير: عندما يعود اللاجىء السوري إلى بلده فسيعود عبر بوابة وطنية وفي إطار الدولة السورية.كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن حكومة بلاده ستبدأ قريباً بتشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع ​سوريا​، يجري ذلك بينما وضع وزير الداخلية التركي حجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية في جرابلس شمالي سوريا، والمدعوم من دولة قطر.حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد ميليش:التفاصيل في الملف الصوتي....

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

حصاد الأسبوع, аудио