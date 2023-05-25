https://sputnikarabic.ae/20230525/خبير-لا-يمكن-للبنان-أن-يسلم-مواطنه-المطلوب-لأي-جهة-أجنبية-بل-تم-محاكمته-داخل-البلد-1077425227.html
خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل تتم محاكمته داخل البلد
خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل تتم محاكمته داخل البلد
نناقش في هذه الحلقة: بكين تدعو لإيجاد "السبب الأساسي" للنزاع في أوكرانيا، لبنان يرفض تسليم رياض سلامة لفرنسا وسط مطالب بمحاكمته في بيروت، مشروع لبناء مجمعات... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T13:09+0000
2023-05-25T13:09+0000
2023-05-25T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل يحاكم في داخل البلد.
خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل يحاكم في داخل البلد.
شكّل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من قِبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل في بيروت، مخرجًا متوقعًا لعدم تسليم الحاكم إلى القضاء الفرنسي، بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه، بتهم متصلة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، تبعتها مذكرة توقيف ألمانية بتهم مماثلة.يقول الخبير في الشؤون القانونية، والنائب السابق نزيه منصور، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وصل المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، إلى ألمانيا محطته الرابعة في جولته الأوروبية بحثا عن تسوية للأزمة الأوكرانية، ومن ثم سيصل إلى موسكو.وقال لي هوي، الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني، إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جذور النزاع في أوكرانيا، ومن ثم انطلاقا من ذلك البحث عن خيارات التسوية.ويقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:خبير: عندما يعود اللاجىء السوري إلى بلده فسيعود عبر بوابة وطنية وفي إطار الدولة السورية.كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن حكومة بلاده ستبدأ قريباً بتشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا، يجري ذلك بينما وضع وزير الداخلية التركي حجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية في جرابلس شمالي سوريا، والمدعوم من دولة قطر.حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد ميليش:التفاصيل في الملف الصوتي....
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: لا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل تتم محاكمته داخل البلد
13:09 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 13:25 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بكين تدعو لإيجاد "السبب الأساسي" للنزاع في أوكرانيا، لبنان يرفض تسليم رياض سلامة لفرنسا وسط مطالب بمحاكمته في بيروت، مشروع لبناء مجمعات سكنية للاجئين العائدين من تركيا.
شكّل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من قِبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل في بيروت، مخرجًا متوقعًا لعدم تسليم الحاكم إلى القضاء الفرنسي، بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه، بتهم متصلة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، تبعتها مذكرة توقيف ألمانية بتهم مماثلة.
يقول الخبير في الشؤون القانونية، والنائب السابق نزيه منصور، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"حسب المبادئ العامة والقوانين والاتفاقيات الدولية، القانون الوطني يتقدم على هذه القوانين الدولية، ولا يمكن للبنان أن يسلم مواطنه المطلوب لأي جهة أجنبية بل يحاكم في داخل البلد، وهكذا الحال مع حاكم مصرف لبنان، لكن يبقى مطلوبا للخارج".
وصل المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، إلى ألمانيا محطته الرابعة في جولته الأوروبية بحثا عن تسوية للأزمة الأوكرانية، ومن ثم سيصل إلى موسكو.
وقال لي هوي، الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني، إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جذور النزاع في أوكرانيا، ومن ثم انطلاقا من ذلك البحث عن خيارات التسوية.
ويقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"لا يوجد أي تغيير في الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية، والصين كدولة صناعية كبرى وصاعدة، لا يهمها أن يكون هناك صراعات عالمية تؤثر على الأمن والسلم العالمي، لذا تعتبر هذه خطوة إلى الأمام، من أجل إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية، وهي على علاقة جيدة مع كل الأطراف العالمية".
خبير: عندما يعود اللاجىء السوري إلى بلده فسيعود عبر بوابة وطنية وفي إطار الدولة السورية.
كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن حكومة بلاده ستبدأ قريباً بتشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا، يجري ذلك بينما وضع وزير الداخلية التركي حجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية في جرابلس شمالي سوريا، والمدعوم من دولة قطر.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد ميليش:
"تركيا تسعى منذ عدة أشهر لإقامة علاقات طبيعية مع سوريا بعد عقد من الزمن دعمت فيه الإرهابيين وسهَّلت دخولهم إلى سوريا والآن تعمل على تغيير البوصلة وفق الواقعية السياسية بعد أن اجتازت سوريا تلك المرحلة بدعم من الأصدقاء والحلفاء لتثبيت النصر السوري. بالنسبة لخارطة الطريق التي تضعها تركيا هي لتحقيق مصلحتها القومية، أما قطر التي وجدت نفسها بعيدة عن هذا الملف فهي تريد العودة إلى هذه المنطقة عبر حليفها التركي. طبعا نحن لم نر هذه الإنسانية من قبل قطر أثناء الزلزال ولكن عندما تقوم بهكذا مشاريع بهذا التوقيت فهذا له دلالات سياسية على الأغلب، ولكن عندما يعود اللاجىء السوري إلى بلده فسيعود عبر بوابة وطنية وفي إطار الدولة السورية".
التفاصيل في الملف الصوتي....