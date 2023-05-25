https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-الأركان-الأمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يمكن-أن-تستخدمه-أوكرانيا-للتغلب-على-روسيا-1077432844.html
رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا
رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا
قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16". 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T18:10+0000
2023-05-25T18:10+0000
2023-05-25T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16 ليست كذلك ولا أي شيء آخر".وأضاف "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".وتابع "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا".وأشار ميلي إلى أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها ... قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".وشدد رئيس الأركان الأمريكي على أن "الصراع قد ينتهي بتسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن القتال العنيف من المرجح أن يستمر حتى ذلك الحين".يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يوضح-لماذا-كانت-هناك-حاجة-لعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1077350112.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_217ae6b95999161f3a0d2ab747b717f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا
18:10 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16
ليست كذلك ولا أي شيء آخر".
وأضاف "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".
وتابع "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا".
وأشار ميلي إلى أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها ... قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".
وشدد رئيس الأركان الأمريكي على أن "الصراع قد ينتهي بتسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا
، على الرغم من أن القتال العنيف من المرجح أن يستمر حتى ذلك الحين".
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.