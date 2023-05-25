عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-الأركان-الأمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يمكن-أن-تستخدمه-أوكرانيا-للتغلب-على-روسيا-1077432844.html
رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا
رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا
قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16". 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T18:10+0000
2023-05-25T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16 ليست كذلك ولا أي شيء آخر".وأضاف "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".وتابع "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا".وأشار ميلي إلى أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها ... قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".وشدد رئيس الأركان الأمريكي على أن "الصراع قد ينتهي بتسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن القتال العنيف من المرجح أن يستمر حتى ذلك الحين".يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يوضح-لماذا-كانت-هناك-حاجة-لعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1077350112.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_217ae6b95999161f3a0d2ab747b717f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا

18:10 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 25.05.2023)
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula / إف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula /
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16 ليست كذلك ولا أي شيء آخر".
وأضاف "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".
وتابع "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا".
وأشار ميلي إلى أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها ... قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوضح لماذا كانت هناك حاجة لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
23 مايو, 14:03 GMT
وشدد رئيس الأركان الأمريكي على أن "الصراع قد ينتهي بتسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن القتال العنيف من المرجح أن يستمر حتى ذلك الحين".
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала