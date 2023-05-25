https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-الأركان-الأمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يمكن-أن-تستخدمه-أوكرانيا-للتغلب-على-روسيا-1077432844.html

رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا

رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا

قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16". 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T18:10+0000

2023-05-25T18:10+0000

2023-05-25T18:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16 ليست كذلك ولا أي شيء آخر".وأضاف "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".وتابع "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا".وأشار ميلي إلى أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها ... قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".وشدد رئيس الأركان الأمريكي على أن "الصراع قد ينتهي بتسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن القتال العنيف من المرجح أن يستمر حتى ذلك الحين".يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يوضح-لماذا-كانت-هناك-حاجة-لعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1077350112.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار