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https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-المجلس-السياسي-لـ-حزب-الله-اللبناني-إسرائيل-تشعر-بقلق-على-مستقبلها-1077413743.html
رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: إسرائيل تشعر بقلق على مستقبلها
رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: إسرائيل تشعر بقلق على مستقبلها
قال إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني، إن إسرائيل تشعر بالقلق على مستقبلها، مضيفًا: "يجب أن نهيئ أنفسنا لنكون قادرين على صياغة... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T08:38+0000
2023-05-25T08:38+0000
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وتابع السيد، خلال المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: "مصير المنطقة لا يصنعه المنهزمون".وقال رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: "العدو دخل المنطقة من بوابات مختلفة ليصنع الشرق الأوسط الجديد"، مضيفًا: "لكن منطقتنا استطاعت إفشال جميع مخططات الأعداء".وذكرت إذاعة "النور" اللبنانية أن المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، انطلق اليوم الخميس، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.وتحل، اليوم، الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار عام 2000.يذكر أن "حزب الله" اللبناني أجرى، الأحد الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في الجنوب اللبناني، ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة، وهي المناورات التي أثارت غضب إسرائيل، حيث شارك فيها مقاتلون من مختلف التخصصات العسكرية وشهدت استعراضًا لأسلحة وصواريخ وآليات عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تحمل-رسائل-تحذيرية-حزب-الله-يجري-مناورة-عسكرية-كبيرة-في-الجنوب-اللبناني-فيديو-1077277172.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: إسرائيل تشعر بقلق على مستقبلها

08:38 GMT 25.05.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA / مقاتل ل"حزب الله" أمام مدفع صاروخي
مقاتل لحزب الله أمام مدفع صاروخي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA /
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قال إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني، إن إسرائيل تشعر بالقلق على مستقبلها، مضيفًا: "يجب أن نهيئ أنفسنا لنكون قادرين على صياغة مصير المنطقة.
وتابع السيد، خلال المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: "مصير المنطقة لا يصنعه المنهزمون".
وقال رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: "العدو دخل المنطقة من بوابات مختلفة ليصنع الشرق الأوسط الجديد"، مضيفًا: "لكن منطقتنا استطاعت إفشال جميع مخططات الأعداء".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
"تحمل رسائل تحذيرية".. "حزب الله" يجري مناورة عسكرية كبيرة في الجنوب اللبناني... فيديو
21 مايو, 12:43 GMT
وذكرت إذاعة "النور" اللبنانية أن المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، انطلق اليوم الخميس، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
وتحل، اليوم، الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار عام 2000.
يذكر أن "حزب الله" اللبناني أجرى، الأحد الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في الجنوب اللبناني، ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة، وهي المناورات التي أثارت غضب إسرائيل، حيث شارك فيها مقاتلون من مختلف التخصصات العسكرية وشهدت استعراضًا لأسلحة وصواريخ وآليات عسكرية.
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