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https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-وزراء-أرمينيا-يريفان-وباكو-تتجهان-نحو-تطبيع-العلاقات-1077427735.html
رئيس وزراء أرمينيا: يريفان وباكو تتجهان نحو تطبيع العلاقات
رئيس وزراء أرمينيا: يريفان وباكو تتجهان نحو تطبيع العلاقات
صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف بوحدة أراضي بعضهما بعضا، وأنهما في طريقهما إلى تطبيع العلاقات. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T14:49+0000
2023-05-25T16:05+0000
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وقال باشينيان في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدمًا جيدًا نحو تسوية علاقاتنا".وقال باشينيان: "آمل أن يبدأ حوار طبيعي وبناء بين باكو وستيباناكيرت (عاصمة إقليم قره باغ) في وقت قصير".كما أعلن باشينيان عن استعداد يريفان لفتح الاتصالات في جنوب القوقاز.وأوضح: "أود أن أؤكد استعداد جمهورية أرمينيا لفتح جميع العلاقات الاقتصادية وخطوط النقل والاتصالات في المنطقة التي تمر عبر أراضي جمهورية أرمينيا، والتي تسمى بمفترق الطرق الأرميني، نحن مستعدون لفتح اتصالات اقليمية في إطار سيادة وسلطة الدول التي تمر عبرها".كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأن يصبح من الممكن التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.
https://sputnikarabic.ae/20200927/الدفاع-الأرمينية-تؤكد-أن-الجيش-الأذري-استهدف-أراضيها-أثناء-قصف-كاراباخ-1046658761.html
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

رئيس وزراء أرمينيا: يريفان وباكو تتجهان نحو تطبيع العلاقات

14:49 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 16:05 GMT 25.05.2023)
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف بوحدة أراضي بعضهما بعضا، وأنهما في طريقهما إلى تطبيع العلاقات.
وقال باشينيان في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدمًا جيدًا نحو تسوية علاقاتنا".

وأشار باشينيان في هذا السياق إلى مسألة حقوق وأمن سكان إقليم ناغورني قره باغ في إطار الآلية الدولية.

وقال باشينيان: "آمل أن يبدأ حوار طبيعي وبناء بين باكو وستيباناكيرت (عاصمة إقليم قره باغ) في وقت قصير".
كما أعلن باشينيان عن استعداد يريفان لفتح الاتصالات في جنوب القوقاز.
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2020
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27 سبتمبر 2020, 10:25 GMT
وأوضح: "أود أن أؤكد استعداد جمهورية أرمينيا لفتح جميع العلاقات الاقتصادية وخطوط النقل والاتصالات في المنطقة التي تمر عبر أراضي جمهورية أرمينيا، والتي تسمى بمفترق الطرق الأرميني، نحن مستعدون لفتح اتصالات اقليمية في إطار سيادة وسلطة الدول التي تمر عبرها".

وأشار إلى أنه يقصد وسائل النقل والاتصالات الاقتصادية التي نصت عليها البيانات الثلاثية لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان.

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأن يصبح من الممكن التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.
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