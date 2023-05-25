https://sputnikarabic.ae/20230525/رجل-أعمال-إماراتي-يقترح-إنشاء-جنة-في-مصر-تمكنها-من-سداد-ديونها-فيديو-1077424197.html

رجل أعمال إماراتي يقترح إنشاء "جنة" في مصر تمكنها من سداد ديونها.. فيديو

رجل أعمال إماراتي يقترح إنشاء "جنة" في مصر تمكنها من سداد ديونها.. فيديو

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن مصر يمكنها أن تسدد القروض التي عليها إذا استجابت لإقامة مشروع في شارع صلاح سالم بالقاهرة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T12:54+0000

2023-05-25T12:54+0000

2023-05-25T12:54+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

اقتصاد

استثمار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/46/1029424694_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_1d6f41dfd73371ddb49c7c3cb2664af2.jpg

وقال الحبتور في تصريحات تلفزيونية، إن تطوير البنية التحتية في مصر والتي من بينها شبكة النقل الحديثة وإنشاء العديد من وسائل النقل "القطار الكهربائي، المونوريل، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل البلاد.وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، أن المسؤولين في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، مشيرا إلى العديد من التسهيلات اللازمة التي تقدمها أبو ظبي لجذب الاستثمار.وتابع "لكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعاية مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات".وأكد "أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر"، إلا أنه لم يتلق ردا على هذا المقترح، مشيرا إلى أن "تكلفة هذا المشروع وصلت إلى حوالي 6 مليارات دولار".وعن طبيعة المشروع أوضح الحبتور أنه أعد الدراسة ووضعها أمام مسؤولين (لم يسمهم)، لافتا إلى أن المشروع يبدأ من الكلية الحربية حتى آخر شارع صلاح سالم، وقال "سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض".وتابع "هذا المشروع سيكون أكبر بوابة وأهم من برلين ولندن وأكسفورد"، وأكمل "مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها".ولفت رجل الأعمال الإماراتي إلى أنه شاهد مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها داخل مصر؛ خاصة الزراعية منها لأنها أولوية؛ وتُعتبر مؤشرًا على تفوق مصر على بعض الدول الأوروبية؛ خاصة بالتوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن المستثمر يبحث عن سرعة اتخاذ القرار لدى المسؤولين لتشجيعه.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, استثمار