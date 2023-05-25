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https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-وكوريا-الشمالية-تعملان-على-إنشاء-نظام-تسوية-بالروبل-1077409805.html
روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل
روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل
صرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو وبيونغ يانغ تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل، مما سيساعد على... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T05:56+0000
2023-05-25T05:56+0000
اقتصاد
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وأشار الدبلوماسي إلى أن حجم التجارة الثنائية صغير للغاية، من وقت لآخر يتم إرسال شحنات عبر الصين، لكنها أيضًا غير ذات أهمية.ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع تكمن في العواقب الوخيمة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتي دمرت نظام التسوية، وجعلت من الصعب تسليم البضائع عن طريق البحر، وقلصت نطاق البضائع المسموح بتصديرها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاستيراد من كوريا الشمالية.وقال ماتسيغورا "مع ذلك، لدينا العديد من الفرص حتى في هذه الظروف لزيادة حجم التجارة. الشيء الرئيسي هو إقامة نظام تسوية بالروبل، ونحن نعمل على ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
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اقتصاد
اقتصاد

روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل

05:56 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
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صرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو وبيونغ يانغ تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل، مما سيساعد على زيادة حجم التجارة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن حجم التجارة الثنائية صغير للغاية، من وقت لآخر يتم إرسال شحنات عبر الصين، لكنها أيضًا غير ذات أهمية.
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أمس, 03:57 GMT
ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع تكمن في العواقب الوخيمة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتي دمرت نظام التسوية، وجعلت من الصعب تسليم البضائع عن طريق البحر، وقلصت نطاق البضائع المسموح بتصديرها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاستيراد من كوريا الشمالية.
وقال ماتسيغورا "مع ذلك، لدينا العديد من الفرص حتى في هذه الظروف لزيادة حجم التجارة. الشيء الرئيسي هو إقامة نظام تسوية بالروبل، ونحن نعمل على ذلك".
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