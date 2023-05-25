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https://sputnikarabic.ae/20230525/شويغو-تم-تسليم-مينسك-منظومة-إسكندر-إم-للصواريخ-النووية-1077414194.html
شويغو: تم تسليم مينسك منظومة "إسكندر-إم" للصواريخ النووية
شويغو: تم تسليم مينسك منظومة "إسكندر-إم" للصواريخ النووية
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، أن قرار روسيا وبيلاروسيا... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T08:51+0000
2023-05-25T08:51+0000
رصد عسكري
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وقال شويغو: "تم اتخاذ قرار باتخاذ إجراءات مضادة في المجال العسكري النووي على خلفية تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية لروسيا وبيلاروسيا".وأشار إلى أن نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر-إم"، والذي يمكنه استخدام الصواريخ التقليدية والنووية على حد سواء، تم تسليمه إلى القوات المسلحة في بيلاروسيا. أيضًا، تم تكييف جزء من طائرات سو-25 للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. وقال شويغو إن "الجنود البيلاروسيين تلقوا التدريب اللازم في مراكز التدريب الروسية".وأبلغ زملاءه أنه وقّع، في وقت سابق من اليوم الخميس، على وثائق مع وزير دفاع بيلاروسيا "تحدد إجراءات إيجاد منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية على الأراضي البيلاروسية. وقال شويغو: "أود أن أشير إلى أن مجموعة الأحداث برمتها منظّمة بدقة بما يتفق مع الالتزامات الدولية الحالية ولا تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية."وشدد وزير الدفاع الروسي على أن "التحكم والقرار بشأن الاستخدام بيد الجانب الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-وبيلاروسيا-توقعان-وثائق-لنشر-أسلحة-نووية-غير-استراتيجية-في-بيلاروسيا-1077413298.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو: تم تسليم مينسك منظومة "إسكندر-إم" للصواريخ النووية

08:51 GMT 25.05.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، أن قرار روسيا وبيلاروسيا بشأن الإجراءات الجوابية في المجال العسكري النووي جاء ردا على تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية للبلدين.
وقال شويغو: "تم اتخاذ قرار باتخاذ إجراءات مضادة في المجال العسكري النووي على خلفية تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية لروسيا وبيلاروسيا".
وأشار إلى أن نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر-إم"، والذي يمكنه استخدام الصواريخ التقليدية والنووية على حد سواء، تم تسليمه إلى القوات المسلحة في بيلاروسيا. أيضًا، تم تكييف جزء من طائرات سو-25 للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. وقال شويغو إن "الجنود البيلاروسيين تلقوا التدريب اللازم في مراكز التدريب الروسية".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا
07:45 GMT
وأبلغ زملاءه أنه وقّع، في وقت سابق من اليوم الخميس، على وثائق مع وزير دفاع بيلاروسيا "تحدد إجراءات إيجاد منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية على الأراضي البيلاروسية. وقال شويغو: "أود أن أشير إلى أن مجموعة الأحداث برمتها منظّمة بدقة بما يتفق مع الالتزامات الدولية الحالية ولا تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية."
وشدد وزير الدفاع الروسي على أن "التحكم والقرار بشأن الاستخدام بيد الجانب الروسي".
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