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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/صد-هجوم-شنته-درون-على-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1077408753.html
صد هجوم شنته درون على مدينة سيفاستوبول الروسية
صد هجوم شنته درون على مدينة سيفاستوبول الروسية
صرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنته طائرة مسيرة خلال... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T03:50+0000
2023-05-25T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأوضح رازفوجاييف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قائلا "صد جيشنا هجوما آخر بطائرة بدون طيار على سيفاستوبول، وأسقطت قوات أسطول البحر الأسود طائرتين بدون طيار بأسلحة صغيرة".وأضاف رازفوجاييف "تعرضت عدة طائرات بدون طيار أخرى للتشويش، مشيرا إلى أنه لم تحدث أضرار مادية في المدينة، مضيفا أن جميع الخدمات مستمرة في مراقبة الوضع.وفي وقت سابق، حمّل رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول، قائلا هذه "مكائد فريق إرهابي أوكراني" والأشخاص الذين يرسلونهم.وقال كونستانتينوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "بالطبع، هذه هي كل مكائد الطرف الإرهابي الأوكراني والأشخاص الذين يرسلونهم، بالتأكيد، هؤلاء الذين نفذوا عملية التخريب ليسوا من القرم"، مضيفًا أن الجهات الأمنية تحقق في الموضوع وننتظر النتائج.وصرح رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، بان قطارا لشحن الحبوب خرج عن مساره على خط السكك الحديدية بين محطتي تشيستينكو وبوتشتوفوي في مدينة سيمفيروبول، بسبب أعمال تخريبية نفذها مجهولون، ولم تقع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا

صد هجوم شنته درون على مدينة سيفاستوبول الروسية

03:50 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر "كوفروفيتس" و "إيفان غولوبيتس" أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko
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صرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنته طائرة مسيرة خلال الليل.
سبوتنيك. وأوضح رازفوجاييف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قائلا "صد جيشنا هجوما آخر بطائرة بدون طيار على سيفاستوبول، وأسقطت قوات أسطول البحر الأسود طائرتين بدون طيار بأسلحة صغيرة".
وأضاف رازفوجاييف "تعرضت عدة طائرات بدون طيار أخرى للتشويش، مشيرا إلى أنه لم تحدث أضرار مادية في المدينة، مضيفا أن جميع الخدمات مستمرة في مراقبة الوضع.
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سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
أمس, 12:05 GMT
وفي وقت سابق، حمّل رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول، قائلا هذه "مكائد فريق إرهابي أوكراني" والأشخاص الذين يرسلونهم.
وقال كونستانتينوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "بالطبع، هذه هي كل مكائد الطرف الإرهابي الأوكراني والأشخاص الذين يرسلونهم، بالتأكيد، هؤلاء الذين نفذوا عملية التخريب ليسوا من القرم"، مضيفًا أن الجهات الأمنية تحقق في الموضوع وننتظر النتائج.
وصرح رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، بان قطارا لشحن الحبوب خرج عن مساره على خط السكك الحديدية بين محطتي تشيستينكو وبوتشتوفوي في مدينة سيمفيروبول، بسبب أعمال تخريبية نفذها مجهولون، ولم تقع إصابات.
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