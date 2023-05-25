https://sputnikarabic.ae/20230525/فاغوت-تدمر-مركز-مراقبة-للأوكرانيين-فيديو-1077409151.html
"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو
"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو
تستمر وحدات القوات المحمولة جواً في القيام بمهام قتالية لكشف وتدمير العدو. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T04:53+0000
2023-05-25T04:53+0000
2023-05-25T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
يعمل طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التابع للقوات المحمولة جواً "فاغوت" على تدمير موقع مراقبة الأوكرانيين، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم فاغوت. اكتشفت مجموعة الاستطلاع نقطة مراقبة لمسلحين في منطقة غابات. تم إرسال طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لتدميرها.اقترب الطاقم من العدو. ثم ترجل الجنود وتحركوا إلى الخط لتدمير نقطة مراقبة العدو. أطلق المظليون صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات من فاغوت على مسافة من الرؤية المباشرة للأوكرانيين.بعد ذلك غادر الجنود إلى منطقة آمنة لتجنب إطلاق النار من العدو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو
04:53 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
تستمر وحدات القوات المحمولة جواً في القيام بمهام قتالية لكشف وتدمير العدو.
يعمل طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التابع للقوات المحمولة جواً "فاغوت" على تدمير موقع مراقبة الأوكرانيين، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم فاغوت. اكتشفت مجموعة الاستطلاع نقطة مراقبة لمسلحين في منطقة غابات. تم إرسال طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لتدميرها.
اقترب الطاقم من العدو. ثم ترجل الجنود وتحركوا إلى الخط لتدمير نقطة مراقبة العدو. أطلق المظليون صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات من فاغوت على مسافة من الرؤية المباشرة للأوكرانيين.
بعد ذلك غادر الجنود إلى منطقة آمنة لتجنب إطلاق النار من العدو.