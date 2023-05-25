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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/فاغوت-تدمر-مركز-مراقبة-للأوكرانيين-فيديو-1077409151.html
"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو
"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو
تستمر وحدات القوات المحمولة جواً في القيام بمهام قتالية لكشف وتدمير العدو. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T04:53+0000
2023-05-25T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يعمل طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التابع للقوات المحمولة جواً "فاغوت" على تدمير موقع مراقبة الأوكرانيين، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم فاغوت. اكتشفت مجموعة الاستطلاع نقطة مراقبة لمسلحين في منطقة غابات. تم إرسال طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لتدميرها.اقترب الطاقم من العدو. ثم ترجل الجنود وتحركوا إلى الخط لتدمير نقطة مراقبة العدو. أطلق المظليون صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات من فاغوت على مسافة من الرؤية المباشرة للأوكرانيين.بعد ذلك غادر الجنود إلى منطقة آمنة لتجنب إطلاق النار من العدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو

04:53 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 25.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تستمر وحدات القوات المحمولة جواً في القيام بمهام قتالية لكشف وتدمير العدو.
يعمل طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التابع للقوات المحمولة جواً "فاغوت" على تدمير موقع مراقبة الأوكرانيين، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم فاغوت. اكتشفت مجموعة الاستطلاع نقطة مراقبة لمسلحين في منطقة غابات. تم إرسال طاقم نظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لتدميرها.
اقترب الطاقم من العدو. ثم ترجل الجنود وتحركوا إلى الخط لتدمير نقطة مراقبة العدو. أطلق المظليون صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات من فاغوت على مسافة من الرؤية المباشرة للأوكرانيين.
بعد ذلك غادر الجنود إلى منطقة آمنة لتجنب إطلاق النار من العدو.
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