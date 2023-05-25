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فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022
فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022
أصدرت فرنسا طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية وصل عددها لـ 10 آلاف طلب في 2022. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T07:38+0000
2023-05-25T07:38+0000
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جاء ذلك في تصريح أدلى به القنصل العام الفرنسي في تونس دومينيك ماس، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس.وتابع: "شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها"، مضيفا: "لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس".وأكد القنصل الفرنسي أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وباريس، مشيرا إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.لكنه لفت إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مشددا على حق فرنسا في فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير النظاميين بها.
https://sputnikarabic.ae/20230507/تونس-تحبط-20-عملية-هجرة-غير-شرعية-في-ليلة-واحدة-1076745618.html
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فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022

07:38 GMT 25.05.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetr / مبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetr /
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أصدرت فرنسا طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية وصل عددها لـ 10 آلاف طلب في 2022.
جاء ذلك في تصريح أدلى به القنصل العام الفرنسي في تونس دومينيك ماس، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس.
وقال ماس إن سلطات الهجرة الفرنسية أصدرت 10 آلاف طلب ترحيل لتونسيين خلال العام الماضي فقط.
وتابع: "شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها"، مضيفا: "لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس".
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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وأكد القنصل الفرنسي أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وباريس، مشيرا إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.
لكنه لفت إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مشددا على حق فرنسا في فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير النظاميين بها.
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