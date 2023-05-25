https://sputnikarabic.ae/20230525/فنلندا-تسلم-حزمة-المساعدات-العسكرية-الـ16-لأوكرانيا-1077420968.html
فنلندا تسلم حزمة المساعدات العسكرية الـ16 لأوكرانيا
فنلندا تسلم حزمة المساعدات العسكرية الـ16 لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، عن تقديم الحزمة السادسة عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 109 ملايين يورو. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:09+0000
2023-05-25T12:09+0000
2023-05-25T12:09+0000
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وبحسب وزارة الدفاع: "هذا التسليم 16 للمعدات العسكرية من فنلندا إلى أوكرانيا. وهي تشمل على وجه الخصوص أسلحة وذخائر مضادة للطائرات. وتبلغ القيمة التقديرية للمعدات المدرجة في هذه الدفعة لفنلندا 109 ملايين يورو".وأفادت الدفاع: "القيمة الإجمالية لجميع حزم المساعدات العسكرية التي قدمتها فنلندا لأوكرانيا تبلغ 1.1 مليار يورو".وفقا وزارة الدفاع الفنلندية، لم يتم الكشف عن معلومات حول المحتوى الدقيق وطرق وتوقيت والمواعيد النهائية لتسليم الأسلحة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/روسيا-سنضطر-للرد-عسكريا-في-حال-استخدمت-أمريكا-أراضي-فنلندا-1076613699.html
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العالم, فنلندا, أخبار أوكرانيا
العالم, فنلندا, أخبار أوكرانيا
فنلندا تسلم حزمة المساعدات العسكرية الـ16 لأوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، عن تقديم الحزمة السادسة عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 109 ملايين يورو.
وبحسب وزارة الدفاع: "هذا التسليم 16 للمعدات العسكرية من فنلندا إلى أوكرانيا. وهي تشمل على وجه الخصوص أسلحة وذخائر مضادة للطائرات. وتبلغ القيمة التقديرية للمعدات المدرجة في هذه الدفعة لفنلندا 109 ملايين يورو".
وأفادت الدفاع: "القيمة الإجمالية لجميع حزم المساعدات العسكرية التي قدمتها فنلندا لأوكرانيا تبلغ 1.1 مليار يورو".
وفقا وزارة الدفاع الفنلندية، لم يتم الكشف عن معلومات حول المحتوى الدقيق وطرق وتوقيت والمواعيد النهائية لتسليم الأسلحة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.