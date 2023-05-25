https://sputnikarabic.ae/20230525/قناة-السويس-تعلن-نجاح-تعويم-سفينة-جانحة-وعودة-الملاحة-لطبيعتها--1077409694.html
قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها
قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي للقناة، صباح اليوم الخميس. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T05:46+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، إن السفينة "شين هي تونغ" وهي سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، تم تعويمها بنجاح في القناة.وأكد ربيع في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن السفينة تم تعويمها بنجاح بعد أن جنحت صباح اليوم. وقال ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس تعود إلى طبيعتها بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم. وأشار رئيس الهيئة إلى أن شبكة اتصالات بين مرشدي الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في القناة".
https://sputnikarabic.ae/20230314/قناة-السويس-تسجل-إيرادات-أكثر-من-ملياري-دولار-مقارنة-بالفترة-نفسها-من-عام-2022-1074722008.html
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قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي للقناة، صباح اليوم الخميس.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس هيئة القناة
، أسامة ربيع، إن السفينة "شين هي تونغ" وهي سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، تم تعويمها بنجاح في القناة.
وأكد ربيع في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن السفينة تم تعويمها بنجاح بعد أن جنحت صباح اليوم. وقال ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس
تعود إلى طبيعتها بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن شبكة اتصالات بين مرشدي الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في القناة".