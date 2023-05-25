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قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها
قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي للقناة، صباح اليوم الخميس. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T05:46+0000
2023-05-25T05:46+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، إن السفينة "شين هي تونغ" وهي سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، تم تعويمها بنجاح في القناة.وأكد ربيع في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن السفينة تم تعويمها بنجاح بعد أن جنحت صباح اليوم. وقال ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس تعود إلى طبيعتها بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم. وأشار رئيس الهيئة إلى أن شبكة اتصالات بين مرشدي الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في القناة".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن

قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها

05:46 GMT 25.05.2023
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي للقناة، صباح اليوم الخميس.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، إن السفينة "شين هي تونغ" وهي سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، تم تعويمها بنجاح في القناة.
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وأكد ربيع في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن السفينة تم تعويمها بنجاح بعد أن جنحت صباح اليوم. وقال ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس تعود إلى طبيعتها بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن شبكة اتصالات بين مرشدي الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في القناة".
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