https://sputnikarabic.ae/20230525/لوكاشينكو-يعلن-بدء-نقل-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-من-روسيا-إلى-بلاده---عاجل-1077428911.html
لوكاشينكو يعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده
لوكاشينكو يعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:41+0000
2023-05-25T15:41+0000
2023-05-25T16:12+0000
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وأكد لوكاشينكو أن "الأسلحة النووية الروسية المتمركزة في بيلاروسيا آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلاروسية الرسمية "بيلتا".كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم الخميس، أن السيطرة على نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا، ستظل بيد روسيا، إضافة إلى قرار استخدامها.وقال شويغو، خلال التوقيع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي الجمهورية: "روسيا لا تنقل أسلحة نووية إلى جمهورية بيلاروس: السيطرة عليها وقرار استخدامها يبقى بيد الجانب الروسي".وأضاف أنه "يمكن اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل لضمان أمن دولة الاتحاد (روسيا - بيلاروس) والاستجابة للوضع العسكري السياسي".ووقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي اليوم الخميس، على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس، وبحثا الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع .ووصل شويغو إلى مينسك، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية، وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات؛ إضافة إلى عدد من القضايا المشتركة.ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة والأمين العام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20230525/غالوزين-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-تحت-السيطرة-الروسية-1077426602.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-وبيلاروسيا-توقعان-وثائق-لنشر-أسلحة-نووية-غير-استراتيجية-في-بيلاروسيا-1077413298.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
لوكاشينكو يعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده
15:41 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 16:12 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده.
وأكد لوكاشينكو أن "الأسلحة النووية الروسية المتمركزة في بيلاروسيا آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلاروسية الرسمية "بيلتا".
كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم الخميس، أن السيطرة على نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا، ستظل بيد روسيا، إضافة إلى قرار استخدامها.
وقال شويغو، خلال التوقيع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية
الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي الجمهورية: "روسيا لا تنقل أسلحة نووية إلى جمهورية بيلاروس: السيطرة عليها وقرار استخدامها يبقى بيد الجانب الروسي".
وأضاف أنه "يمكن اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل لضمان أمن دولة الاتحاد (روسيا - بيلاروس) والاستجابة للوضع العسكري السياسي".
ووقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي اليوم الخميس، على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
في بيلاروس، وبحثا الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع .
ووصل شويغو إلى مينسك، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية، وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات؛ إضافة إلى عدد من القضايا المشتركة.
ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة والأمين العام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.