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https://sputnikarabic.ae/20230525/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لرباعي-ليفربول-الراحل-1077433201.html
محمد صلاح يوجه رسالة لرباعي ليفربول الراحل
محمد صلاح يوجه رسالة لرباعي ليفربول الراحل
وجه محمد صلاح نجم ليفربول "رسالة وداع"، إلى الرباعي الراحل عن صفوف الفريق الإنجليزي بنهاية هذا الموسم. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T18:54+0000
2023-05-25T18:54+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
منوعات
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
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وكان ليفربول قد أعلن منذ أيام عن رحيل 4 نجوم، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزيان جيمس ميلنر وأليكس تشامبرلين مع نهاية الموسم الحالي.وأضاف: "فيرمينو، ميلنر، تشامبرلين، نابي كيتا، سنفتقدكم.. أتمنى أن يمنحنا القدر فرصة اللقاء مرة أخرى".ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، مع بقاء جولة واحدة على نهاية المنافسة، وسيلاقي فيها ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل.
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رياضة, ليفربول, منوعات, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, ليفربول, منوعات, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

محمد صلاح يوجه رسالة لرباعي ليفربول الراحل

18:54 GMT 25.05.2023
© AP Photo / David Cliffاللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / David Cliff
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وجه محمد صلاح نجم ليفربول "رسالة وداع"، إلى الرباعي الراحل عن صفوف الفريق الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.
وكان ليفربول قد أعلن منذ أيام عن رحيل 4 نجوم، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزيان جيمس ميلنر وأليكس تشامبرلين مع نهاية الموسم الحالي.

وقال محمد صلاح عبر "تويتر": "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع زملاء رائعين".

وأضاف: "فيرمينو، ميلنر، تشامبرلين، نابي كيتا، سنفتقدكم.. أتمنى أن يمنحنا القدر فرصة اللقاء مرة أخرى".
ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، مع بقاء جولة واحدة على نهاية المنافسة، وسيلاقي فيها ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل.
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