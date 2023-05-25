https://sputnikarabic.ae/20230525/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-بايدن-يفتقر-للحيوية-ويتعثر-أمام-التحديات-1077408022.html
مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات
مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات
صرح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بأن الرئيس الحالي جو بايدن يفتقر إلى الحيوية وأنه يتعثر عند التعامل مع التحديات التي... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T00:34+0000
2023-05-25T00:34+0000
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سبوتنيك. وأضاف ديسانتيس مساء الأربعاء "رئيسنا، بينما يفتقر إلى الحيوية، يتعثر في مواجهة تحديات أمتنا ويسترشد بالعامة، لا أعتقد أن الأمر يجب أن يسير على هذا النحو، فالتراجع الأمريكي ليس حتميا، إنه خيار، ويجب أن نختار اتجاها جديدا، مسارا سيؤدي إلى تنشيط أمريكا".أدلى ديسانتيس بتصريحاته خلال مناقشة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصة "تويتر سبيسز"، والتي استخدمها ديسانتيس للإعلان رسميا عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وشدد ديسانتيس على ضرورة أن تعزز الحكومة الأمريكية الأمن على حدود البلاد مع المكسيك، ومنع ملايين المهاجرين غير الشرعيين من التدفق إلى الولايات المتحدة، ودعم تطبيق القانون وإعادة ترسيخ النزاهة في الجيش الأمريكي.وتابع مرشح الرئاسة إن الحكومة الدستورية الأمريكية يجب أن تتوقف عن إدارتها من قبل "بيروقراطيين غير منتخبين" والعودة إلى إدارة ممثلين منتخبين يمثلون الشعب الأمريكي.يذكر أن ديسانتيس كان قد أعلن في وقت سابق، من مساء الأربعاء، التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح للرئاسة في انتخابات 2024.ومن المنتظر أن يكون ديسانتيس أكبر منافس للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق ليصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، رغم أن ترامب يتقدم حاليا على ديسانتيس بحوالي 37 نقطة بين الناخبين الجمهوريين، وفقا لموقع التحليل السياسي Real Clear Politics.
https://sputnikarabic.ae/20230522/مكارثي-يحذر-من-تداعيات-تقاعس-بايدن-على-ديون-الولايات-المتحدة-1077328495.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لهزيمة-بايدن-المحتملة-في-الانتخابات-1077310280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, الأخبار
مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات
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صرح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بأن الرئيس الحالي جو بايدن يفتقر إلى الحيوية وأنه يتعثر عند التعامل مع التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة.
سبوتنيك. وأضاف ديسانتيس مساء الأربعاء "رئيسنا، بينما يفتقر إلى الحيوية، يتعثر في مواجهة تحديات أمتنا ويسترشد بالعامة، لا أعتقد أن الأمر يجب أن يسير على هذا النحو، فالتراجع الأمريكي
ليس حتميا، إنه خيار، ويجب أن نختار اتجاها جديدا، مسارا سيؤدي إلى تنشيط أمريكا".
أدلى ديسانتيس بتصريحاته خلال مناقشة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصة "تويتر سبيسز"، والتي استخدمها ديسانتيس للإعلان رسميا عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وشدد ديسانتيس على ضرورة أن تعزز الحكومة الأمريكية الأمن على حدود البلاد مع المكسيك، ومنع ملايين المهاجرين غير الشرعيين من التدفق إلى الولايات المتحدة، ودعم تطبيق القانون وإعادة ترسيخ النزاهة في الجيش الأمريكي
.
وتابع مرشح الرئاسة إن الحكومة الدستورية الأمريكية يجب أن تتوقف عن إدارتها من قبل "بيروقراطيين غير منتخبين" والعودة إلى إدارة ممثلين منتخبين يمثلون الشعب الأمريكي.
يذكر أن ديسانتيس كان قد أعلن في وقت سابق، من مساء الأربعاء، التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح للرئاسة في انتخابات 2024.
ومن المنتظر أن يكون ديسانتيس أكبر منافس للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق ليصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، رغم أن ترامب يتقدم حاليا على ديسانتيس بحوالي 37 نقطة بين الناخبين الجمهوريين، وفقا لموقع التحليل السياسي Real Clear Politics.