عربي
https://sputnikarabic.ae/20230525/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-بايدن-يفتقر-للحيوية-ويتعثر-أمام-التحديات-1077408022.html
مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات
مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات
صرح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بأن الرئيس الحالي جو بايدن يفتقر إلى الحيوية وأنه يتعثر عند التعامل مع التحديات التي... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T00:34+0000
2023-05-25T00:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047118370_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_614e39fb9f5ca2f04b614a616b70806a.jpg
سبوتنيك. وأضاف ديسانتيس مساء الأربعاء "رئيسنا، بينما يفتقر إلى الحيوية، يتعثر في مواجهة تحديات أمتنا ويسترشد بالعامة، لا أعتقد أن الأمر يجب أن يسير على هذا النحو، فالتراجع الأمريكي ليس حتميا، إنه خيار، ويجب أن نختار اتجاها جديدا، مسارا سيؤدي إلى تنشيط أمريكا".أدلى ديسانتيس بتصريحاته خلال مناقشة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصة "تويتر سبيسز"، والتي استخدمها ديسانتيس للإعلان رسميا عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وشدد ديسانتيس على ضرورة أن تعزز الحكومة الأمريكية الأمن على حدود البلاد مع المكسيك، ومنع ملايين المهاجرين غير الشرعيين من التدفق إلى الولايات المتحدة، ودعم تطبيق القانون وإعادة ترسيخ النزاهة في الجيش الأمريكي.وتابع مرشح الرئاسة إن الحكومة الدستورية الأمريكية يجب أن تتوقف عن إدارتها من قبل "بيروقراطيين غير منتخبين" والعودة إلى إدارة ممثلين منتخبين يمثلون الشعب الأمريكي.يذكر أن ديسانتيس كان قد أعلن في وقت سابق، من مساء الأربعاء، التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح للرئاسة في انتخابات 2024.ومن المنتظر أن يكون ديسانتيس أكبر منافس للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق ليصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، رغم أن ترامب يتقدم حاليا على ديسانتيس بحوالي 37 نقطة بين الناخبين الجمهوريين، وفقا لموقع التحليل السياسي Real Clear Politics.
https://sputnikarabic.ae/20230522/مكارثي-يحذر-من-تداعيات-تقاعس-بايدن-على-ديون-الولايات-المتحدة-1077328495.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لهزيمة-بايدن-المحتملة-في-الانتخابات-1077310280.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047118370_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eee5515ad190042b033b7ef323484268.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, الأخبار

مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات

00:34 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بأن الرئيس الحالي جو بايدن يفتقر إلى الحيوية وأنه يتعثر عند التعامل مع التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة.
سبوتنيك. وأضاف ديسانتيس مساء الأربعاء "رئيسنا، بينما يفتقر إلى الحيوية، يتعثر في مواجهة تحديات أمتنا ويسترشد بالعامة، لا أعتقد أن الأمر يجب أن يسير على هذا النحو، فالتراجع الأمريكي ليس حتميا، إنه خيار، ويجب أن نختار اتجاها جديدا، مسارا سيؤدي إلى تنشيط أمريكا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة
22 مايو, 23:41 GMT
أدلى ديسانتيس بتصريحاته خلال مناقشة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصة "تويتر سبيسز"، والتي استخدمها ديسانتيس للإعلان رسميا عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وشدد ديسانتيس على ضرورة أن تعزز الحكومة الأمريكية الأمن على حدود البلاد مع المكسيك، ومنع ملايين المهاجرين غير الشرعيين من التدفق إلى الولايات المتحدة، ودعم تطبيق القانون وإعادة ترسيخ النزاهة في الجيش الأمريكي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن المحتملة في الانتخابات
22 مايو, 11:18 GMT
وتابع مرشح الرئاسة إن الحكومة الدستورية الأمريكية يجب أن تتوقف عن إدارتها من قبل "بيروقراطيين غير منتخبين" والعودة إلى إدارة ممثلين منتخبين يمثلون الشعب الأمريكي.
يذكر أن ديسانتيس كان قد أعلن في وقت سابق، من مساء الأربعاء، التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح للرئاسة في انتخابات 2024.
ومن المنتظر أن يكون ديسانتيس أكبر منافس للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق ليصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، رغم أن ترامب يتقدم حاليا على ديسانتيس بحوالي 37 نقطة بين الناخبين الجمهوريين، وفقا لموقع التحليل السياسي Real Clear Politics.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала