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https://sputnikarabic.ae/20230525/مستشار-الأمن-الوطني-لكوريا-الجنوبية-نراجع-الأوضاع-في-أوكرانيا-قبل-اتخاذ-قرار-بإرسال-ذخيرة-إليها-1077413858.html
مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية: نراجع الأوضاع في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار بإرسال ذخيرة إليها
مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية: نراجع الأوضاع في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار بإرسال ذخيرة إليها
أكد مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية، جو تيه يونغ أن بلاده تراجع الأوضاع داخل أوكرانيا أولا قبل اتخاذ قرار بإرسال أسلحة إليها. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T08:40+0000
2023-05-25T08:40+0000
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، أوضح "يونغ"، أن قرار بلاده بإرسال أسلحة أو ذخيرة إلى أوكرانيا، سوف يتم بعد دراسة الأوضاع على الأرض في البلد الذي يشهد صراعا مع روسيا.تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي جاءت خلال اجتماع لإحدى اللجان النيابية في البرلمان الكوري، حيث سأله أحد النواب عما إذا كانت سيئول تخطط لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا.وقال مستشار الأمن الوطني الكوري: "قدمنا مساعدات إنسانية ومالية إلى أوكرانيا"، لافتا إلى أن بلاده تخطط "للنظر في الأمر بعد مراقبة الوضع على الأرض وفي ضوء مواقف أخرى".يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سيوك-يول"، كان قد التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، الأحد الماضي، حيث نقلت تقارير إعلامية أن "يون" وعد زلينسكي بتقديم مساعدات عسكرية منها معدات إزالة الألغام وغيرها.طالع أيضا: كوريا الجنوبية تنفي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تحذر-كوريا-الجنوبية-من-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1076104541.html
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كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية: نراجع الأوضاع في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار بإرسال ذخيرة إليها

08:40 GMT 25.05.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
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أكد مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية، جو تيه يونغ أن بلاده تراجع الأوضاع داخل أوكرانيا أولا قبل اتخاذ قرار بإرسال أسلحة إليها.
ووفق تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، أوضح "يونغ"، أن قرار بلاده بإرسال أسلحة أو ذخيرة إلى أوكرانيا، سوف يتم بعد دراسة الأوضاع على الأرض في البلد الذي يشهد صراعا مع روسيا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي جاءت خلال اجتماع لإحدى اللجان النيابية في البرلمان الكوري، حيث سأله أحد النواب عما إذا كانت سيئول تخطط لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن الوطني الكوري: "قدمنا مساعدات إنسانية ومالية إلى أوكرانيا"، لافتا إلى أن بلاده تخطط "للنظر في الأمر بعد مراقبة الوضع على الأرض وفي ضوء مواقف أخرى".

وشدد المسؤول الكوري الجنوبي على أن بلاده ليس لديها أية خطط "لإرسال الذخيرة حتى الآن، سواء بشكل مباشر أو عبر بولندا".

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سيوك-يول"، كان قد التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، الأحد الماضي، حيث نقلت تقارير إعلامية أن "يون" وعد زلينسكي بتقديم مساعدات عسكرية منها معدات إزالة الألغام وغيرها.
طالع أيضا: كوريا الجنوبية تنفي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
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