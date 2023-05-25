https://sputnikarabic.ae/20230525/مشاهد-جوية-تحبس-الأنفاس-لأرتيوموفسك-بعد-تطهيرها-من-النازية-فيديو-1077431269.html
مشاهد جوية تحبس الأنفاس لأرتيوموفسك بعد تطهيرها من النازية... فيديو
مشاهد جوية تحبس الأنفاس لأرتيوموفسك بعد تطهيرها من النازية... فيديو
تصدرت مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الروسية عناوين الأخبار لأشهر طويلة وذلك بعد المعارك الضارية والبطولات الخالدة التي حققها الجيش الروسي في هذه المدينة... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T16:31+0000
2023-05-25T16:31+0000
2023-05-25T16:31+0000
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
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ولأن النصر لا يكون بالمجان، فقد أظهر مقطع فيديو تم تسجيله من طائرة روسية مسيرة الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة بعد الأعمال القتالية التي نتج عنها تحرير المدينة من براثن قوات النازيين الجدد التابعة لنظام كييف.ويتضح بشكل جلي أن عناصر نظام كييف قد دمروا البنى التحتية والأبنية السكنية ودور العبادة قبل أن يتم دحرهم تماما من آخر حي في المدينة حيث تم رفع العلم الروسي فوق آخر الأبنية المحررة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، في 21 أيار/ مايو، تحرير مدينة أرتيوموفسك بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077302933_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_a8234a8d6648415d00dea4545106e8cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
مشاهد جوية تحبس الأنفاس لأرتيوموفسك بعد تطهيرها من النازية... فيديو
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تصدرت مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الروسية عناوين الأخبار لأشهر طويلة وذلك بعد المعارك الضارية والبطولات الخالدة التي حققها الجيش الروسي في هذه المدينة الاستراتيجية.
ولأن النصر لا يكون بالمجان، فقد أظهر مقطع فيديو تم تسجيله من طائرة روسية مسيرة الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة بعد الأعمال القتالية التي نتج عنها تحرير المدينة من براثن قوات النازيين الجدد التابعة لنظام كييف.
ويتضح بشكل جلي أن عناصر نظام كييف قد دمروا البنى التحتية والأبنية السكنية ودور العبادة قبل أن يتم دحرهم تماما من آخر حي في المدينة حيث تم رفع العلم الروسي
فوق آخر الأبنية المحررة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها
، في 21 أيار/ مايو، تحرير مدينة أرتيوموفسك بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.