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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلات-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1077420855.html
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الطائرات الهجومية من طراز "سو-35 إس"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T11:50+0000
2023-05-25T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تنفيذ الرحلات بصواريخ معلقة من مختلف الفئات، وفقا للوزارةوجاء في البيان: "قامت أطقم المقاتلات المتعددة الوظائف بتسيير دوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية، بالإضافة إلى المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".عثرت الطواقم الروسية على طائرة أوكرانية ودمرتها خلال إحدى الغارات الجوية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو

11:50 GMT 25.05.2023
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الطائرات الهجومية من طراز "سو-35 إس"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
تم تنفيذ الرحلات بصواريخ معلقة من مختلف الفئات، وفقا للوزارة
وجاء في البيان: "قامت أطقم المقاتلات المتعددة الوظائف بتسيير دوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية، بالإضافة إلى المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
عثرت الطواقم الروسية على طائرة أوكرانية ودمرتها خلال إحدى الغارات الجوية.
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