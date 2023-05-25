https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلات-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1077420855.html
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الطائرات الهجومية من طراز "سو-35 إس"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T11:50+0000
2023-05-25T11:50+0000
2023-05-25T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تنفيذ الرحلات بصواريخ معلقة من مختلف الفئات، وفقا للوزارةوجاء في البيان: "قامت أطقم المقاتلات المتعددة الوظائف بتسيير دوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية، بالإضافة إلى المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".عثرت الطواقم الروسية على طائرة أوكرانية ودمرتها خلال إحدى الغارات الجوية.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669646_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_525a82c969be88e96351eb981c8ef0dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الطائرات الهجومية من طراز "سو-35 إس"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
تم تنفيذ الرحلات بصواريخ معلقة من مختلف الفئات، وفقا للوزارة
وجاء في البيان: "قامت أطقم المقاتلات المتعددة الوظائف بتسيير دوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية، بالإضافة إلى المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
عثرت الطواقم الروسية على طائرة أوكرانية ودمرتها خلال إحدى الغارات الجوية.