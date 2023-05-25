https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلتا-سو-35-إس-وسو-25-بي-تعترضان-قاذفتين-أمريكيتين-فوق-بحر-البلطيق-1077431784.html
مقاتلتا "سو-35 إس" و"سو-25 بي" تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
مقاتلتا "سو-35 إس" و"سو-25 بي" تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو- 35" و"سو- 27" اعترضتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين متجهتين إلى الحدود الروسية فوق بحر البلطيق. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T16:53+0000
2023-05-25T16:53+0000
2023-05-25T16:53+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
وكتبت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام": "في 25 مايو/ أيار 2023، اكتشف مركز السيطرة التحكك بأنشطة المجال الجوي الروسي على بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا".وأردف البيان: "لمنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال مقاتلتي "سو 35 إس" و"سو 27 بي" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية". وأضاف البيان: "بعد ابتعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قواعدهما الجوية.وختم البيان: "لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلات-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1077420855.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلتا "سو-35 إس" و"سو-25 بي" تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو- 35" و"سو- 27" اعترضتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين متجهتين إلى الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.
وكتبت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام"
: "في 25 مايو/ أيار 2023، اكتشف مركز السيطرة التحكك بأنشطة المجال الجوي الروسي على بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا".
وأردف البيان: "لمنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال مقاتلتي "سو 35 إس" و"سو 27 بي" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية".
صنف طاقم المقاتلتين الروسيتين الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي 1 بي".
وأضاف البيان: "بعد ابتعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قواعدهما الجوية.
تم تنفيذ تحليق المقاتلتين الروسيتين بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
وختم البيان: "لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا
".