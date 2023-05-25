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https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلتا-سو-35-إس-وسو-25-بي-تعترضان-قاذفتين-أمريكيتين-فوق-بحر-البلطيق-1077431784.html
مقاتلتا "سو-35 إس" و"سو-25 بي" تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
مقاتلتا "سو-35 إس" و"سو-25 بي" تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو- 35" و"سو- 27" اعترضتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين متجهتين إلى الحدود الروسية فوق بحر البلطيق. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T16:53+0000
2023-05-25T16:53+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام": "في 25 مايو/ أيار 2023، اكتشف مركز السيطرة التحكك بأنشطة المجال الجوي الروسي على بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا".وأردف البيان: "لمنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال مقاتلتي "سو 35 إس" و"سو 27 بي" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية". وأضاف البيان: "بعد ابتعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قواعدهما الجوية.وختم البيان: "لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلات-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1077420855.html
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلتا "سو-35 إس" و"سو-25 بي" تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

16:53 GMT 25.05.2023
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو- 35" و"سو- 27" اعترضتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين متجهتين إلى الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.
وكتبت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام": "في 25 مايو/ أيار 2023، اكتشف مركز السيطرة التحكك بأنشطة المجال الجوي الروسي على بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا".
وأردف البيان: "لمنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال مقاتلتي "سو 35 إس" و"سو 27 بي" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية".

صنف طاقم المقاتلتين الروسيتين الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي 1 بي".

وأضاف البيان: "بعد ابتعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قواعدهما الجوية.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
11:50 GMT

تم تنفيذ تحليق المقاتلتين الروسيتين بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وختم البيان: "لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا".
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