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https://sputnikarabic.ae/20230525/ميشوستين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-تزداد-قوة-رغم-العقوبات-والخصوم-1077422624.html
ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين تزداد قوة رغم العقوبات والخصوم
ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين تزداد قوة رغم العقوبات والخصوم
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، العائد من رحلة إلى الصين، إن العلاقات بين روسيا والصين تتعزز، على الرغم من كل العقوبات والخصوم. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:34+0000
2023-05-25T12:34+0000
روسيا
الصين
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وقال ميشوستين، في اجتماع لمجلس الوزراء الروسي: "بلادنا مرتبطة بعلاقات صداقة تاريخية واحترام متبادل. والآن تزداد قوة رغم كل العقوبات وتصرفات خصومنا".وأضاف: "من المهم المضي قدما من أجل ارتقاء تعاون الدولتين إلى مستوى جديد. أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن كل ما اتفق عليه قادة الدولتين في وقت سابق يجب تنفيذه وتحقيق نتائج ملموسة".وخلال الزيارة، التقى ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ والزعيم الصيني شي جين بينغ.وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما.وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة والتعاون القائم منذ قرون، والتي تربط بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين تزداد قوة رغم العقوبات والخصوم

12:34 GMT 25.05.2023
© AP Photo / Thomas Peter/Poolرئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ يستقبل رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، فى بكين، الصين
رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ يستقبل رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، فى بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Thomas Peter/Pool
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، العائد من رحلة إلى الصين، إن العلاقات بين روسيا والصين تتعزز، على الرغم من كل العقوبات والخصوم.
وقال ميشوستين، في اجتماع لمجلس الوزراء الروسي: "بلادنا مرتبطة بعلاقات صداقة تاريخية واحترام متبادل. والآن تزداد قوة رغم كل العقوبات وتصرفات خصومنا".
وأضاف: "من المهم المضي قدما من أجل ارتقاء تعاون الدولتين إلى مستوى جديد. أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن كل ما اتفق عليه قادة الدولتين في وقت سابق يجب تنفيذه وتحقيق نتائج ملموسة".
وخلال الزيارة، التقى ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ والزعيم الصيني شي جين بينغ.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان
أمس, 03:57 GMT
وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما.
وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة والتعاون القائم منذ قرون، والتي تربط بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية.
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