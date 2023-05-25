https://sputnikarabic.ae/20230525/نصر-الله-يحذر-إسرائيل-من-أي-خطأ-في-التقدير-قد-يؤدي-إلى-حرب-كبرى-في-المنطقة-1077435057.html

نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ قد يؤدي إلى حرب كبرى في المنطقة... فيديو

نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ قد يؤدي إلى حرب كبرى في المنطقة... فيديو

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إسرائيل من ارتكاب خطأ ما، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى "حرب كبرى". 25.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال نصر الله في كلمة له نقلتها وسائل إعلام لبنانية بمناسبة ذكرى عيد تحرير الجنوب اللبناني: "نحذر قادة العدو من أن يخطئوا في التقدير. وأن يتخلوا عن عنجهيتهم لأن الزمان اليوم يختلف عن السابق".وأضاف: "الجانب الإسرائيلي يعلم أننا لا نخاف منه وهو الذي يجب عليه أن يخاف"، مضيفًا "إذا ظن الإسرائيلي أن الحرب الكبرى ستكون مع الفلسطينيين فقط أو اللبنانيين فقط فهو مخطأ".وتابع "معادلة الردع اليوم يحسب لها الإسرائيلي ألف حساب لأنه يعلم أن أي تصرف من قبله سيحاسب عليه في كل الساحات".وأردف "لقد سحب الإسرائيلي كل التهديدات التي أطلقها في الأيام الماضية لأن المستوطنين يشعرون بالرعب والموسم السياحي لديهم في خطر، بالإضافة إلى أن قيمة عملتهم تخسر أمام الدولار".ولفت نصر الله إلى أن " نقطة القوة لدى المقاومة هي تماسك الجبهة الداخلية وغياب القيادات الموثوقة والمؤثرة لدى الإسرائيلي".وتحدث أمين عام "حزب الله" عن الملف الرئاسي اللبناني وقال" نحن لسنا في قطيعة مع أي طرف ونطالب بزيادة النشاط لتحريك الركود الحاصل بالاستحقاق".وأوضح أنه "في ملف حاكم مصرف لبنان نحن أمام خيارين إما أن يتنحى الحاكم من تلقاء نفسه، أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته ويجب التفاهم على البديل في حال تم التنحي أو الإدانة".ويحتفل اللبنانيون بعيد المقاومة والتحرير في يوم 25 أيار / مايو من كل عام، وهو تاريخ خروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها عام 1978.

https://sputnikarabic.ae/20230522/إسرائيل-تقول-إن-المواجهة-مع-إيران-أصبحت-مباشرة-وتحذر-من-حرب-كبرى-في-المنطقة-بسبب-نصر-الله-1077327454.html

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