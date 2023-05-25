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https://sputnikarabic.ae/20230525/وزير-الدفاع-الأمريكي-نأمل-بدء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-خلال-أسابيع-1077423546.html
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:41+0000
2023-05-25T12:41+0000
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وأضاف خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا "نأمل أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".كما أكد الوزير أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد قدموا أو يعتزمون تزويد أوكرانيا بما يقارب 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية. وقال أوستن: "خصصت مجموعة الاتصال ما يقرب من 65 مليار دولار كمساعدات دفاعية". وأوضح أن وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف يمثل الجانب الأوكراني في الاجتماع. ووصف أوستن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية بأنها "أهم عنصر" في المساعدة العسكرية، ولكنه أشار أيضًا إلى توريد المركبات المدرعة، وتدريب تسعة "ألوية آلية وميكانيكية".
https://sputnikarabic.ae/20230525/فنلندا-تسلم-حزمة-المساعدات-العسكرية-الـ16-لأوكرانيا-1077420968.html
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وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع

12:41 GMT 25.05.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا "نأمل أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".
كما أكد الوزير أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد قدموا أو يعتزمون تزويد أوكرانيا بما يقارب 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
فنلندا تسلم حزمة المساعدات العسكرية الـ16 لأوكرانيا
12:09 GMT
وقال أوستن: "خصصت مجموعة الاتصال ما يقرب من 65 مليار دولار كمساعدات دفاعية".
وأوضح أن وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف يمثل الجانب الأوكراني في الاجتماع.
ووصف أوستن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية بأنها "أهم عنصر" في المساعدة العسكرية، ولكنه أشار أيضًا إلى توريد المركبات المدرعة، وتدريب تسعة "ألوية آلية وميكانيكية".
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