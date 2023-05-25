https://sputnikarabic.ae/20230525/وزير-الدفاع-الأمريكي-نأمل-بدء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-خلال-أسابيع-1077423546.html
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:41+0000
2023-05-25T12:41+0000
2023-05-25T12:41+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg
وأضاف خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا "نأمل أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".كما أكد الوزير أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد قدموا أو يعتزمون تزويد أوكرانيا بما يقارب 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية. وقال أوستن: "خصصت مجموعة الاتصال ما يقرب من 65 مليار دولار كمساعدات دفاعية". وأوضح أن وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف يمثل الجانب الأوكراني في الاجتماع. ووصف أوستن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية بأنها "أهم عنصر" في المساعدة العسكرية، ولكنه أشار أيضًا إلى توريد المركبات المدرعة، وتدريب تسعة "ألوية آلية وميكانيكية".
https://sputnikarabic.ae/20230525/فنلندا-تسلم-حزمة-المساعدات-العسكرية-الـ16-لأوكرانيا-1077420968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_99bd0e2702db365cd896ba2efbc0b59c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا "نأمل أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".
كما أكد الوزير أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد قدموا أو يعتزمون تزويد أوكرانيا بما يقارب 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
وقال أوستن: "خصصت مجموعة الاتصال ما يقرب من 65 مليار دولار كمساعدات دفاعية".
وأوضح أن وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف يمثل الجانب الأوكراني في الاجتماع.
ووصف أوستن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية بأنها "أهم عنصر" في المساعدة العسكرية، ولكنه أشار أيضًا إلى توريد المركبات المدرعة، وتدريب تسعة "ألوية آلية وميكانيكية".