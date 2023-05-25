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https://sputnikarabic.ae/20230525/وزير-الدفاع-النرويجي-يعلن-دعم-بلاده-لتدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1077409331.html
وزير الدفاع النرويجي يعلن دعم بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات" إف-16"
وزير الدفاع النرويجي يعلن دعم بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات" إف-16"
أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، أن بلاده تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات " إف- 16 " الأمريكية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T05:17+0000
2023-05-25T05:17+0000
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وأضاف أريلد غرام في مقابلة مع قناة "إن ار كي التلفزيونية": "تدرس النرويج طرقا مختلفة للمساهمة في تدريب الأفراد الأوكرانيين على المقاتلات من طراز " إف- 16"، مضيفا أن الحكومة النرويجية تدعم مثل هذه المبادرة وتدرس كيفية المساهمة في تعليم وتدريب الطيارين الأوكرانيين.وأشارت القناة إلى أنه يتم بالفعل تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف -16 في بولندا وبعض الدول الأخرى، وأعلنت الدنمارك الأسبوع الجاري، أنها تريد لعب دور رئيسي في تدريب الطيارين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/إعلام-الغرب-سيزود-كييف-بمقاتلات-إف-16-قديمة-1077401681.html
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وزير الدفاع النرويجي يعلن دعم بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات" إف-16"

05:17 GMT 25.05.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، أن بلاده تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات " إف- 16 " الأمريكية.
وأضاف أريلد غرام في مقابلة مع قناة "إن ار كي التلفزيونية": "تدرس النرويج طرقا مختلفة للمساهمة في تدريب الأفراد الأوكرانيين على المقاتلات من طراز " إف- 16"، مضيفا أن الحكومة النرويجية تدعم مثل هذه المبادرة وتدرس كيفية المساهمة في تعليم وتدريب الطيارين الأوكرانيين.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
إعلام: الغرب سيزود كييف بمقاتلات "إف-16" قديمة
أمس, 17:38 GMT
وأشارت القناة إلى أنه يتم بالفعل تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف -16 في بولندا وبعض الدول الأخرى، وأعلنت الدنمارك الأسبوع الجاري، أنها تريد لعب دور رئيسي في تدريب الطيارين الأوكرانيين.
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