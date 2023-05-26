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https://sputnikarabic.ae/20230526/ألمانيا-تتوعد-بحماية-دول-البلطيق-في-حال-تعرضها-للهجوم-1077464601.html
ألمانيا تتعهد بحماية دول البلطيق في حال "تعرضها للهجوم"
ألمانيا تتعهد بحماية دول البلطيق في حال "تعرضها للهجوم"
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، بتوفير الحماية لدول البلطيق في حالة "وقوع هجوم عسكري" عليها. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T18:55+0000
2023-05-26T19:06+0000
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ووصل شولتس ورئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز، ورئيس وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأستونية تالين في زيارة رسمية.وقالت وزيرة دفاع لاتفيا، إينارا مورنيتسيه، في 24 أيار/ مايو، إنه لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع التراجع من قبل روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن.ونقلت محطة إذاعة "polskieradio" عن الوزيرة، قولها: "المجتمع الدولي سيكون مخطئا، إذا كان يعتقد أن النزاع في أوكرانيا قد أضعف روسيا تماما وأنها لم تعد قادرة على تقديم مفاجآت استراتيجية جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلتا-سو-35-إس-وسو-25-بي-تعترضان-قاذفتين-أمريكيتين-فوق-بحر-البلطيق-1077431784.html
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أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ألمانيا تتعهد بحماية دول البلطيق في حال "تعرضها للهجوم"

18:55 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 19:06 GMT 26.05.2023)
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، بتوفير الحماية لدول البلطيق في حالة "وقوع هجوم عسكري" عليها.
ووصل شولتس ورئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز، ورئيس وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأستونية تالين في زيارة رسمية.

والتقى شولتس برئيس الوزراء الإستوني كايا كالاس، وبعد ذلك عقد رؤساء حكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا عشاء عمل مشتركًا ومؤتمرًا صحفيًا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الإستونية.

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أمس, 16:53 GMT
وقالت وزيرة دفاع لاتفيا، إينارا مورنيتسيه، في 24 أيار/ مايو، إنه لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع التراجع من قبل روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن.
ونقلت محطة إذاعة "polskieradio" عن الوزيرة، قولها: "المجتمع الدولي سيكون مخطئا، إذا كان يعتقد أن النزاع في أوكرانيا قد أضعف روسيا تماما وأنها لم تعد قادرة على تقديم مفاجآت استراتيجية جديدة".
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