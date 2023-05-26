https://sputnikarabic.ae/20230526/أوكرانيا-تحدد-عدد-مقاتلات-إف--16-اللازمة-لاستعادتها-حدود-1991-1077457042.html
أوكرانيا تحدد عدد مقاتلات "إف- 16" اللازمة لاستعادتها "حدود 1991"
أوكرانيا تحدد عدد مقاتلات "إف- 16" اللازمة لاستعادتها "حدود 1991"
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن كييف بحاجة إلى 48 مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16" للعودة إلى ما سمته بـ"حدود عام 1991" (أي ما قبل عودة شبه... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T14:53+0000
2023-05-26T14:53+0000
2023-05-26T14:53+0000
رصد عسكري
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وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه لتحرير بلادنا من "المعتدي".وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 22 أيار/ مايو، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنها لفكرة جيدة أن مجموعة "السبع" قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.
https://sputnikarabic.ae/20230524/إعلام-الغرب-سيزود-كييف-بمقاتلات-إف-16-قديمة-1077401681.html
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رصد عسكري
أوكرانيا تحدد عدد مقاتلات "إف- 16" اللازمة لاستعادتها "حدود 1991"
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن كييف بحاجة إلى 48 مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16" للعودة إلى ما سمته بـ"حدود عام 1991" (أي ما قبل عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا).
وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه لتحرير بلادنا من "المعتدي".
وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 22 أيار/ مايو، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.
وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنها لفكرة جيدة أن مجموعة "السبع" قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا
".
وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.
ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.