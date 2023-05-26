https://sputnikarabic.ae/20230526/إحباط-هجوم-إرهابي-في-إنرغودار-1077440107.html
إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار
إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار
قال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:04+0000
2023-05-26T07:04+0000
2023-05-26T07:04+0000
روسيا
العالم
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وفقا للمعلومات الأولية، كان يتم التحضير لهجوم ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية.وكتب روجوف على "تلغرام": "تم إحباط هجوم إرهابي كبير في إنرغودار. وفقًا للمعلومات الأولية، أعده الإرهابيون ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار
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قال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه.
وفقا للمعلومات الأولية، كان يتم التحضير لهجوم ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية.
وكتب روجوف على "تلغرام": "تم إحباط هجوم إرهابي كبير في إنرغودار. وفقًا للمعلومات الأولية، أعده الإرهابيون ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية".