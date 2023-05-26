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إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار
إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار
قال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:04+0000
2023-05-26T07:04+0000
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العالم
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وفقا للمعلومات الأولية، كان يتم التحضير لهجوم ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية.وكتب روجوف على "تلغرام": "تم إحباط هجوم إرهابي كبير في إنرغودار. وفقًا للمعلومات الأولية، أعده الإرهابيون ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار

07:04 GMT 26.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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قال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه.
وفقا للمعلومات الأولية، كان يتم التحضير لهجوم ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية.
وكتب روجوف على "تلغرام": "تم إحباط هجوم إرهابي كبير في إنرغودار. وفقًا للمعلومات الأولية، أعده الإرهابيون ضد صحفي من إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية".
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