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https://sputnikarabic.ae/20230526/إصابة-4-فلسطينيين-برصاص-إسرائيلي-ومستوطنون-يحرقون-5-مركبات-شرقي-رام-الله-فيديو-1077453142.html
إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومستوطنون يحرقون 5 مركبات شرقي رام الله.. فيديو
إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومستوطنون يحرقون 5 مركبات شرقي رام الله.. فيديو
أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي الحي، أحدهم حالته خطيرة، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع القوات الإسرائيلية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T12:15+0000
2023-05-26T12:15+0000
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وأكدت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الجمعة، أن مستوطنين أحرقوا 5 مركبات في المنطقة الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير شرقي رام الله في الضفة الغربية.ونقلت الوكالة عن عضو مجلس قروي من قرية المغير، مرزوق أبو نعيم، أن "مستوطني مستوطنة [عادي عاد]، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة [السدر] بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ 270 بالة قش".وأشار أبو نعيم إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، وهو الأمر الذي وفر لهم اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم أصيب في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، نقلوا إثرها إلى المستشفى.ويذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرقي رام الله في الضفة الغربية، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي، في وقت تمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يجبرهم على سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.
https://sputnikarabic.ae/20230526/بدعوى-تنفيذ-عملية-طعن-مقتل-فلسطيني-برصاص-مستوطن-جنوبي-الخليل-1077441942.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, الأخبار

إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومستوطنون يحرقون 5 مركبات شرقي رام الله.. فيديو

12:15 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenرجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
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أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي الحي، أحدهم حالته خطيرة، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع القوات الإسرائيلية.
وأكدت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الجمعة، أن مستوطنين أحرقوا 5 مركبات في المنطقة الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير شرقي رام الله في الضفة الغربية.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس قروي من قرية المغير، مرزوق أبو نعيم، أن "مستوطني مستوطنة [عادي عاد]، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة [السدر] بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ 270 بالة قش".
عملية دهس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
بدعوى تنفيذ عملية طعن... مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل
08:41 GMT
وأشار أبو نعيم إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، وهو الأمر الذي وفر لهم اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم أصيب في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، نقلوا إثرها إلى المستشفى.
ويذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرقي رام الله في الضفة الغربية، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي، في وقت تمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يجبرهم على سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.
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